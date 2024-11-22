Российские банки "Газпромбанк" и "Примсоцбанк", недавно попавшие под санкции США, предупредили своих клиентов о возможных проблемах с использованием карт UnionPay за границей. Пользователи начали делиться уведомлениями от банков в социальных сетях.
Вначале "Газпромбанк" успокаивал своих клиентов, заявляя, что санкции не повлияют на его работу. Однако вскоре банк изменил свою позицию.
В сообщении банка сказано: "С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства".
Проблемы уже стали реальностью: туристы, находящиеся в Японии, сообщили о невозможности пользоваться картами UnionPay.
В качестве альтернативы россиянам предлагают оформлять карты MasterCard и Visa в странах СНГ и ближнего зарубежья. Несмотря на некоторые трудности с получением самих карт, они работают за границей стабильно и не подпадают под санкции.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.