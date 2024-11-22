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«Газпромбанк» изменил позицию по работе UnionPay за рубежом

1:09
Туризм

Российские банки "Газпромбанк" и "Примсоцбанк", недавно попавшие под санкции США, предупредили своих клиентов о возможных проблемах с использованием карт UnionPay за границей. Пользователи начали делиться уведомлениями от банков в социальных сетях.

дебетовая карта Visa
Фото: Wikimedia Commons by User:Harrihealey02. This file, the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license, CC BY-SA 3.0
дебетовая карта Visa

Вначале "Газпромбанк" успокаивал своих клиентов, заявляя, что санкции не повлияют на его работу. Однако вскоре банк изменил свою позицию.

В сообщении банка сказано: "С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства".

Проблемы уже стали реальностью: туристы, находящиеся в Японии, сообщили о невозможности пользоваться картами UnionPay.

В качестве альтернативы россиянам предлагают оформлять карты MasterCard и Visa в странах СНГ и ближнего зарубежья. Несмотря на некоторые трудности с получением самих карт, они работают за границей стабильно и не подпадают под санкции.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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