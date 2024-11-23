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Забронируйте билет за 99 рублей и забудьте о подорожаниях

1:17
Туризм

В приложении «Яндекс Путешествия» отныне можно бронировать билеты на поезда дальнего следования с отложенной оплатой. Эта функция позволяет закрепить стоимость билета, чтобы избежать её повышения ближе к дате отправления. Услуга доступна для всех поездок по России, и оплатить билет можно в удобное время, что особенно удобно для тех, кто хочет сэкономить и гарантировать себе место на нужном поезде.

поезд дальнего следования
Фото: Wikimedia Commons by Artyom Svetlov is licensed under Public domain
поезд дальнего следования

Бронирование доступно за 90 дней до отправления. Стоимость услуги начинается всего от 99 рублей. Оплата списывается автоматически за несколько дней до поездки, но при желании её можно совершить раньше. Если планы изменились, вы можете отказаться от брони полностью или частично, например, если кто-то из попутчиков решил не ехать.

Сервис поддерживает все классы вагонов и позволяет бронировать любое количество билетов. Для использования этой функции достаточно обновить приложение «Яндекс Путешествия» на iOS или Android. Управление бронированием осуществляется в разделе «Моя поездка», где можно следить за сроками оплаты и менять параметры брони.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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