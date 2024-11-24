Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эфиопия запустила национальную кофейную платформу
В Московской области уменьшается количество новых ЖК, которые сдаются с отделкой
Антон Алиханов поделился, когда ждать старта отечественных авиаперевозок
Как защитить автомобиль от угонщиков
Почему сверхзвуковой мир убил бы жизнь
Попробуйте рецепт попкорна из креветок с темпурным кляром
Почему домашние животные на работе улучшают продуктивность
Роботизированная трансмиссия: что категорически нельзя делать
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи

Какие банкоматы опаснее всего для туристов

1:39
Туризм

Ежегодно Россия, привлекает миллионы туристов своей историей, культурой и живописными пейзажами. Однако вместе с этими достоинствами путешественники часто сталкиваются с мошенничеством.

Банкомат
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM
Банкомат

Аферисты используют самые разные уловки: от хитроумных манипуляций с банкоматами до отвлекающих манёвров в толпе. Среди самых опасных — скиммеры, устройства для считывания данных карт, которые незаметно прикрепляются к банкоматам.

Как отмечает профессиональный путешественник, банкоматы, расположенные вне банков, представляют особую опасность. Перед использованием обязательно осмотрите банкомат. Если что-то кажется странным, лучше отойти.

Некоторые мошенники идут дальше, блокируя карты и выдавая себя за помощников, чтобы подсмотреть ваш PIN-код и украсть карту после вашего ухода.

Ещё одна распространённая схема — отвлекающие манёвры, когда мошенник, например, указывает на "упавшую" купюру или предлагает подписать петицию. В таких ситуациях главное — оставаться начеку.

Не менее опасной является динамическая конвертация валют (DCC), которую часто предлагают банкоматы. Хотя функция позволяет оплатить в валюте вашей страны, она сопровождается высокими комиссиями и невыгодным курсом.

Пользователи рекомендуют избегать таких банкоматов, выбирая местные банки, которые предлагают более прозрачные условия.

Путешествие по Европе может быть безопасным и комфортным, если соблюдать осторожность и быть внимательным к возможным уловкам.

 

Уточнения

Скиммер: — инструмент злоумышленника для считывания платёжной карты.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Туризм
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа
Авто
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа Аудио 
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Шоу-бизнес
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Ракета Storm Shadow. Франко-британское оружие, которое вынуждает Россию быть начеку Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Последние материалы
Как защитить автомобиль от угонщиков
Почему сверхзвуковой мир убил бы жизнь
Попробуйте рецепт попкорна из креветок с темпурным кляром
Почему домашние животные на работе улучшают продуктивность
Роботизированная трансмиссия: что категорически нельзя делать
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Как правильно выбирать хурму и какие сорта самые вкусные
Выращивайте перцы так, и вы получите шикарный урожай
Стволовые клетки в космосе получили уникальный регенеративный бонус
Как часто нужно посещать косметолога для идеальной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.