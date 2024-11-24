Какие банкоматы опаснее всего для туристов

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ежегодно Россия, привлекает миллионы туристов своей историей, культурой и живописными пейзажами. Однако вместе с этими достоинствами путешественники часто сталкиваются с мошенничеством.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM Банкомат

Аферисты используют самые разные уловки: от хитроумных манипуляций с банкоматами до отвлекающих манёвров в толпе. Среди самых опасных — скиммеры, устройства для считывания данных карт, которые незаметно прикрепляются к банкоматам.

Как отмечает профессиональный путешественник, банкоматы, расположенные вне банков, представляют особую опасность. Перед использованием обязательно осмотрите банкомат. Если что-то кажется странным, лучше отойти.

Некоторые мошенники идут дальше, блокируя карты и выдавая себя за помощников, чтобы подсмотреть ваш PIN-код и украсть карту после вашего ухода.

Ещё одна распространённая схема — отвлекающие манёвры, когда мошенник, например, указывает на "упавшую" купюру или предлагает подписать петицию. В таких ситуациях главное — оставаться начеку.

Не менее опасной является динамическая конвертация валют (DCC), которую часто предлагают банкоматы. Хотя функция позволяет оплатить в валюте вашей страны, она сопровождается высокими комиссиями и невыгодным курсом.

Пользователи рекомендуют избегать таких банкоматов, выбирая местные банки, которые предлагают более прозрачные условия.

Путешествие по Европе может быть безопасным и комфортным, если соблюдать осторожность и быть внимательным к возможным уловкам.

Уточнения

Скиммер: — инструмент злоумышленника для считывания платёжной карты.



