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Как Россия и Китай изменили маршруты мировых авиаперевозок

Туризм

Западные авиакомпании все чаще выражают недовольство ситуацией, сложившейся из-за санкций, запрещающих полеты над Россией.

Самолет
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM
Самолет

Это ограничение, введенное в 2022 году в ответ на зеркальные меры Москвы, вынуждает перевозчиков из Европы и США прокладывать маршруты в обход.

Китайские авиалинии, напротив, продолжают свободно использовать воздушное пространство России, что, по мнению западных перевозчиков, дает им несправедливое преимущество.

Европейские и американские авиакомпании, такие как Lufthansa Cargo, KLM и United Cargo, высказывают недовольство необходимостью делать большие крюки.

Тем не менее, в заявлениях представителей отрасли пока отсутствуют конкретные предложения по решению проблемы.

На Западе звучали идеи ограничить доступ китайских авиаперевозчиков на западные рынки, но теперь начали говорить о возможности отмены санкций, чтобы восстановить равные условия конкуренции. Однако решение пока не найдено, и мнения на этот счет остаются противоречивыми.

Китай, который не ввел никаких ограничений на использование своего воздушного пространства, продолжает извлекать выгоду из сложившейся ситуации.

Это вызывает вопросы о справедливости текущего распределения маршрутов и о будущих мерах со стороны западных стран.

 

Уточнения

Deutsche Lufthansa AG, — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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