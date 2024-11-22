Необычный инцидент на борту самолёта — известный телеведущий поймал змею

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Необычный инцидент произошел на борту рейса авиакомпании Virgin Australia, когда известный телеведущий обнаружил змею, оказавшуюся в салоне самолета, сообщает SM. NEWS.

Ситуация вызвала удивление и беспокойство у пассажиров и экипажа. По словам свидетелей, телеведущий, чье имя пока не разглашается, продемонстрировал хладнокровие и профессионализм, оперативно определив угрозу и взяв ситуацию под контроль. Змея была безопасно изолирована до прибытия самолета в пункт назначения, где её забрали специалисты.

Представители Virgin Australia выразили благодарность телеведущему за его быструю реакцию и заверили, что безопасность пассажиров и экипажа остается их главным приоритетом. Авиакомпания также заявила, что будет проведено расследование, чтобы выяснить, как змея могла попасть на борт.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, где пользователи активно делятся своими историями о необычных событиях в полетах.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.



Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

