Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-футболист считает, что сегодня сборная России проводит матчи не с теми соперниками
Хакеры внедряются в работу современных авто, отключая тормоза или управляя его двигателем
Простое и всегда желанное пирожное Картошка, для которого нужно всего 4 ингредиента
Мелочи, которые могут испортить интерьер ванной
Как избавиться от липкости при использовании блеска для губ?
Российский блогер рассказал о лучшей тактике знакомства с немками
Дважды в неделю она рисковала жизнью и не только за рулём авто
Запечённый минтай с луком и помидорами — отличная идея быстрого и полезного ужина
Каким девушкам не подойдут стрелки?

Необычный инцидент на борту самолёта — известный телеведущий поймал змею

1:05
Туризм

Необычный инцидент произошел на борту рейса авиакомпании Virgin Australia, когда известный телеведущий обнаружил змею, оказавшуюся в салоне самолета, сообщает SM. NEWS.

Ситуация вызвала удивление и беспокойство у пассажиров и экипажа. По словам свидетелей, телеведущий, чье имя пока не разглашается, продемонстрировал хладнокровие и профессионализм, оперативно определив угрозу и взяв ситуацию под контроль. Змея была безопасно изолирована до прибытия самолета в пункт назначения, где её забрали специалисты.

Представители Virgin Australia выразили благодарность телеведущему за его быструю реакцию и заверили, что безопасность пассажиров и экипажа остается их главным приоритетом. Авиакомпания также заявила, что будет проведено расследование, чтобы выяснить, как змея могла попасть на борт.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, где пользователи активно делятся своими историями о необычных событиях в полетах.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Красота и стиль
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС
Авто
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС Аудио 
Что прячется за границей Солнечной системы
Садоводство, цветоводство
Что прячется за границей Солнечной системы Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Последние материалы
Хакеры внедряются в работу современных авто, отключая тормоза или управляя его двигателем
Простое и всегда желанное пирожное Картошка, для которого нужно всего 4 ингредиента
Мелочи, которые могут испортить интерьер ванной
Как избавиться от липкости при использовании блеска для губ?
Российский блогер рассказал о лучшей тактике знакомства с немками
Дважды в неделю она рисковала жизнью и не только за рулём авто
Запечённый минтай с луком и помидорами — отличная идея быстрого и полезного ужина
Каким девушкам не подойдут стрелки?
Какие цвета выбрать для спальни, чтобы создать уют и гармонию
Почему псиллиум — ключ к здоровому пищеварению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.