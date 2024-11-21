Российский блогер рассказал о лучшей тактике знакомства с немками

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник поделился опытом заведения знакомств с местными жительницами во время пребывания в Германии, сообщает "Ридус". В своём блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен" он рассказал о наиболее удачных местах для встреч и дал советы для тех, кто планирует завязать приятные знакомства.

Фото: pxhere.com by неизвестно, CC0

Путешественник рекомендовал посетить бары, где сам встретил студентку. В качестве других удачных мест он назвал университеты и студенческие общежития, отметив их дружелюбную атмосферу.

Он рассказал про активную ночную жизнь Германии и отметил, что немки выходят на улицы, чтобы расслабиться и повеселиться. По его словам, рядом с ночными клубами всегда можно встретить много одиноких девушек.

Однако блогер предостерёг от попыток знакомства в общественных банях. Он объяснил, что немцы воспринимают баню как место для отдыха и релаксации, а не общения. Разговоры в парилке не приветствуются и могут вызвать недовольство.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Не́мцы (нем. Deutsche) — народ и нация германского происхождения, основное население Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна.



