Российский блогер рассказал о лучшей тактике знакомства с немками

Российский путешественник поделился опытом заведения знакомств с местными жительницами во время пребывания в Германии, сообщает "Ридус". В своём блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен" он рассказал о наиболее удачных местах для встреч и дал советы для тех, кто планирует завязать приятные знакомства.
Путешественник рекомендовал посетить бары, где сам встретил студентку. В качестве других удачных мест он назвал университеты и студенческие общежития, отметив их дружелюбную атмосферу.
Он рассказал про активную ночную жизнь Германии и отметил, что немки выходят на улицы, чтобы расслабиться и повеселиться. По его словам, рядом с ночными клубами всегда можно встретить много одиноких девушек.
Однако блогер предостерёг от попыток знакомства в общественных банях. Он объяснил, что немцы воспринимают баню как место для отдыха и релаксации, а не общения. Разговоры в парилке не приветствуются и могут вызвать недовольство.
Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.
Не́мцы (нем. Deutsche) — народ и нация германского происхождения, основное население Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.