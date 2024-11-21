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Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Туризм

Российская путешественница посетила Армению и была приятно удивлена доброжелательным отношением местных мужчин к русским туристкам. На платформе "Дзен" в блоге "Лайк Трэвел Путешествия" она поделилась своими впечатлениями и рассказала, как армяне неоднократно проявляли доброту и готовность помочь, сообщает "Новороссия".

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси. Это вызвало у неё тревогу и ожидание неприятного опыта. Однако её собственное путешествие оказалось совершенно иным.

Одной из ситуаций стало происшествие в банке, где её карта застряла в банкомате. Помощь предложил местный гид, который настойчиво поддерживал её, несмотря на попытки отказаться. Вместе они смогли решить проблему.

"Эта неприятная ситуация, которая случилась со мной, потрепала нервы, конечно. Но она показала истинное отношение армян к нам. В Армении к одиноким русским девушкам относятся с теплотой, добротой, гостеприимством и готовностью помочь, если это потребуется", — написала путешественница.

Ранее тревел-блогер Вячеслав Зенин назвал страны, где русских туристов принимают с особым теплом. Среди них он выделил Саудовскую Аравию и Таиланд.

Уточнения

Арме́ния (арм.  [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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