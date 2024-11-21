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Как сэкономить на отдыхе с детьми до 12 лет в Египте, Турции и на Мальдивах

1:06
Туризм

Директор пермского туристического агентства "А-Тур" Алина Балыбердина рассказала о специальных акциях зарубежных отелей в низкий сезон, ориентированных на гостей с детьми, сообщает RT.

Как сэкономить на отдыхе с детьми до 12 лет в Египте, Турции и на Мальдивах
Фото: web.archive.org by Sonnenhügel, CC BY 3.0

Такие предложения часто включают бесплатное проживание и перелёт для детей до 12 лет. Подобные акции доступны у туроператоров и отелей в таких странах, как Катар, Египет, ОАЭ, Турция и Мальдивы.

Однако Балыбердина уточнила, что бесплатное проживание не подразумевает предоставление отдельного спального места для ребёнка, за которое придётся доплачивать. Если акцию проводит сам отель, а не туроператор, то бесплатный перелёт в рамках пакета не предусмотрен.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН назвал самые популярные зарубежные направления для россиян на Новый год. По его словам, туристы чаще всего выбирают Китай, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы и Сейшелы.

Уточнения

Дети — человек в период детства (мн. ч.).

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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