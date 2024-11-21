Эксперт рассказал, как виртуальная реальность влияет на сферу туризма

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туризм сегодня — это не просто отдых, а возможность открывать новые места, не отрываясь от комфортных условий. Современные технологии делают этот процесс проще, удобнее и эффективнее. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, как виртуальная реальность влияет на сферу туризма.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

По его словам, мобильные приложения влияют не только на внутренний туризм, но и на зарубежный. Но в то же время, за исключением систем бронирования, каких-то помощников по покупке туров, туристы мало чем пользуются.

"Я всегда, например, смотрю, где что расположено, открываю карты, могу в интернете открывать, смотрю, где какие-то памятники, куда лучше мне пойти. Конечно же, основа хорошего путешествия — это владение информацией о маршруте, о достопримечательностях, отелях, ресторанах и так далее. Много информации на маршруте не бывает, наоборот, скорее ее там не хватает, и полезно что-то еще посмотреть интересное", — отметил эксперт.

Он добавил, что все сервисы картографические, экскурсионные, описательные широко используются туристами.

"Технологии не стоят на месте, и возможно, не за горами, когда мы увидим какие-то элементы дополненной реальности, виртуальной реальности. Многие музеи экспериментируют с такими мультимедийными виртуальными экспозициями. Да, это развивает туризм, это повышает интерес, особенно молодых туристов. Если пенсионерам достаточно экскурсовода, то молодые туристы хотят видеть какие-то элементы интерактива, какие-то мультимедийные интерактивные возможности по освоению музея или города в целом. Технологии продвигаются достаточно быстро, и туризм — часть этого движения вперед", — подытожил Ромашкин.

Уточнения

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие.



Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

