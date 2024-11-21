Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство
Почему животные впадают в спячку зимой
Президент Союза похоронных организаций рассказал, кто решает, где хоронить артистов
Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке
Лучшее упражнение для сильных ног и упругих ягодиц
Опасные позы в автомобиле, которые могут привести к травмам
Как избавиться от колорадского жука без химии
Почему красная икра требует умеренности на новогоднем столе
Сербия нацелена на рост аграрного товарооборота с Россией

Эксперт рассказал, как виртуальная реальность влияет на сферу туризма

1:56
Туризм

Туризм сегодня — это не просто отдых, а возможность открывать новые места, не отрываясь от комфортных условий. Современные технологии делают этот процесс проще, удобнее и эффективнее. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, как виртуальная реальность влияет на сферу туризма.

Эксперт рассказал, как виртуальная реальность влияет на сферу туризма
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

По его словам, мобильные приложения влияют не только на внутренний туризм, но и на зарубежный. Но в то же время, за исключением систем бронирования, каких-то помощников по покупке туров, туристы мало чем пользуются.

"Я всегда, например, смотрю, где что расположено, открываю карты, могу в интернете открывать, смотрю, где какие-то памятники, куда лучше мне пойти. Конечно же, основа хорошего путешествия — это владение информацией о маршруте, о достопримечательностях, отелях, ресторанах и так далее. Много информации на маршруте не бывает, наоборот, скорее ее там не хватает, и полезно что-то еще посмотреть интересное", — отметил эксперт.

Он добавил, что все сервисы картографические, экскурсионные, описательные широко используются туристами.

"Технологии не стоят на месте, и возможно, не за горами, когда мы увидим какие-то элементы дополненной реальности, виртуальной реальности. Многие музеи экспериментируют с такими мультимедийными виртуальными экспозициями. Да, это развивает туризм, это повышает интерес, особенно молодых туристов. Если пенсионерам достаточно экскурсовода, то молодые туристы хотят видеть какие-то элементы интерактива, какие-то мультимедийные интерактивные возможности по освоению музея или города в целом. Технологии продвигаются достаточно быстро, и туризм — часть этого движения вперед", — подытожил Ромашкин.

Уточнения

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие.

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти автомобили пережили годы, не поддавшись коррозии
Авто
Эти автомобили пережили годы, не поддавшись коррозии Аудио 
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92
Авто
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92 Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Карающие лучи РС-26 Рубеж? Что шесть раз таинственно ударило по Южмашу в Днепропетровске Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Почему не стоит бояться мыть голову каждый день
За военные преступления в Газе: МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай
Самые медленные автомобили 2024 года: рейтинг разгона и торможения
Современные технологии раскрыли загадки древних летающих рептилий
Зачем замораживать грунт перед посадкой
Дискомфорт во время еды: что мешает вашей кошке есть из миски
Эти 4 правила помогут вам добиться значительного прироста мышечной массы
Молдавские фермеры продолжают поставлять яблоки на российский рынок
ВС России сменили тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.