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Россияне установили рекорд по поездкам в соседнюю страну на Новый год

1:00
Туризм

Российские туристы побили рекорд по количеству поездок в Грузию на Новый год.

Россияне установили рекорд по поездкам в соседнюю страну на Новый год
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

В период зимних праздников, охватывающем с 28 декабря по 12 января, число бронирований гостиниц в Грузии увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным временем в прошлом году. При этом отмечается, что Грузия заняла место в топ-5 наиболее востребованных зарубежных направлений для новогодних каникул, передает "Лента.ру".

Доля Грузии в общем объеме заказов на зарубежное размещение также увеличилась — в 2024 году она составила 5 процентов, в то время как в 2022 году этот показатель равнялся 3 процентам. По количеству поездок Грузия уступает только Белоруссии, Турции, Таиланду и Абхазии.

Эксперты связывают данный рост с расширением маршрутной сети авиаперевозок из Москвы и регионов России.

 

Уточнения

 
 Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе). Относится к Восточной Европе и Передней Азии.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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