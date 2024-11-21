Названы города с самыми дешевыми отелями на новогодние праздники

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование цен на гостиницы по различным регионам России и зарубежья, выявив города с наименее высокими тарифами на отели в период новогодних праздников.

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Наиболее выгодным для встречи Нового года оказался Ростов-на-Дону, где стоимость проживания в одном из отелей составляет всего 1800 рублей за ночь. В Иркутске цена на номер достигает 2300 рублей, тогда как в Краснодаре и Новосибирске этот же номер обойдется в 2500 рублей.

В Волгограде, Йошкар-Оле и Чебоксарах стоимость проживания составляет 2600 рублей, а в Самаре и Липецке — 2700 рублей. Далее по возрастанию цен идут Сочи и Уфа (2800 рублей) и Анапа, Архангельск и Воронеж (2900 рублей).

Для проживания во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владикавказе, Минеральных Водах и Благовещенске цена составит около трех тысяч рублей.