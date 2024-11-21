Россиянам рассказали об изменении семейной ипотеки

Параметры программы семейной ипотеки с процентной ставкой 6% останутся без изменений, и в стране не существует проблем с её реализацией. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Он отметил, что ставка в 6% по данной программе сохранится. Силуанов добавил, что ипотечные кредиты являются важным инструментом для семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.
Министр также добавил, что в 2024 году планируется выделить 1,1 триллиона рублей из федерального бюджета на субсидирование разницы в стоимости кредитов, и значительная часть этих средств будет направлена именно на программу семейной ипотеки, передает РИА Новости.
Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года, член Совета безопасности Российской Федерации (с 2011 года).
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