Россиянам рассказали об изменении семейной ипотеки

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Параметры программы семейной ипотеки с процентной ставкой 6% останутся без изменений, и в стране не существует проблем с её реализацией. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

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Он отметил, что ставка в 6% по данной программе сохранится. Силуанов добавил, что ипотечные кредиты являются важным инструментом для семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

Министр также добавил, что в 2024 году планируется выделить 1,1 триллиона рублей из федерального бюджета на субсидирование разницы в стоимости кредитов, и значительная часть этих средств будет направлена именно на программу семейной ипотеки, передает РИА Новости.

Уточнения

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года, член Совета безопасности Российской Федерации (с 2011 года).

