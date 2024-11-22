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Из-за агрессивного пассажира Airbus A320 экстренно сел в Улан-Удэ

1:23
Туризм

На борту рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего из Екатеринбурга в Читу, произошёл инцидент. 30-летний пассажир, пронёсший с собой алкоголь, устроил дебош в самолёте, разрушив часть салона. Об этом сообщили в Telegram-канале "Авиаторщина".

Из-за агрессивного пассажира Airbus A320 экстренно сел в Улан-Удэ
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain

Рано утром 20 ноября Airbus A320 вылетел по маршруту, но вскоре спокойствие на борту было нарушено. По данным источника, пассажир по имени Чингиз тайком выпил принесённый с собой алкоголь, после чего начал вести себя агрессивно.

Мужчина кричал, ругался матом, угрожал расправой старшему бортпроводнику и его семье, а также пытался напасть на других пассажиров, которые пытались его успокоить. В разгар конфликта он сломал откидной столик и начал разрушать станцию стюардесс.

Членам экипажа и пассажирам удалось скрутить нарушителя. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Улан-Удэ, где дебошира передали полиции. После этого самолёт продолжил путь и прибыл в Читу с двухчасовым опозданием.

По информации источников, хулигана могут привлечь не только к административной ответственности, но и обязать возместить крупный ущерб за порчу имущества авиакомпании и задержку рейса.

Уточнения

Ура́льские авиали́нии — российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Екатеринбурге.

Ула́н-Удэ́ (бур. Улаан-Үдэ хото; до 1934 года — Верхнеу́динск) — столица и крупнейший город Республики Бурятии Российской Федерации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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