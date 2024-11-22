Из-за агрессивного пассажира Airbus A320 экстренно сел в Улан-Удэ

На борту рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего из Екатеринбурга в Читу, произошёл инцидент. 30-летний пассажир, пронёсший с собой алкоголь, устроил дебош в самолёте, разрушив часть салона. Об этом сообщили в Telegram-канале "Авиаторщина".
Рано утром 20 ноября Airbus A320 вылетел по маршруту, но вскоре спокойствие на борту было нарушено. По данным источника, пассажир по имени Чингиз тайком выпил принесённый с собой алкоголь, после чего начал вести себя агрессивно.
Мужчина кричал, ругался матом, угрожал расправой старшему бортпроводнику и его семье, а также пытался напасть на других пассажиров, которые пытались его успокоить. В разгар конфликта он сломал откидной столик и начал разрушать станцию стюардесс.
Членам экипажа и пассажирам удалось скрутить нарушителя. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Улан-Удэ, где дебошира передали полиции. После этого самолёт продолжил путь и прибыл в Читу с двухчасовым опозданием.
По информации источников, хулигана могут привлечь не только к административной ответственности, но и обязать возместить крупный ущерб за порчу имущества авиакомпании и задержку рейса.
Ура́льские авиали́нии — российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Екатеринбурге.
Ула́н-Удэ́ (бур. Улаан-Үдэ хото; до 1934 года — Верхнеу́динск) — столица и крупнейший город Республики Бурятии Российской Федерации.
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