Волоколамский кремль бьёт все рекорды по посещаемости

Туристы из Москвы и соседних регионов стали всё чаще посещать древние крепости Московской области. Согласно данным аналитиков компании «МегаФон», популярность этих исторических мест с начала года выросла на 73%. Особый пик посещаемости пришёлся на октябрь.
На территории Подмосковья расположено девять крепостей, построенных в XII–XVI веках. Некоторые из них дошли до нас в виде земляных валов, но и они продолжают привлекать туристов. Наибольший интерес к крепостям проявляют москвичи, жители Рязанской, Калужской и Тульской областей, а также гости из Санкт-Петербурга и Самары.
Самыми популярными среди туристов стали Дмитровский, Серпуховский и Можайский кремли, построенные в XII–XV веках. Четвёртое место занимает Рузский кремль XIV века, а Коломенский и Зарайский кремли XVI века, которые лучше всего сохранились до наших дней, замыкают пятёрку лидеров. Настоящим рекордсменом по динамике потока туристов стал Волоколамский кремль: количество его гостей выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Его деревянная версия датируется XII веком.
— Древние крепости, старинные усадьбы и храмы Подмосковья ежегодно привлекают тысячи паломников и туристов, — рассказал Михаил Прахов, директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе. — Чтобы сделать поездки комфортными, мы продолжаем улучшать качество мобильной связи по всему региону.
Волоколамский кремль — архитектурный ансамбль в городе Волоколамске Московской области России, памятник культуры, истории и архитектуры.
Рузский кремль (Рузское городище) — уникальный археологический памятник федерального значения, остатки валов от крепости в городе Рузы.
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