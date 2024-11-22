Гора Стрельная временно недоступна для посещений туристами

В связи с сокращением длины светового дня и ухудшением погодных условий экскурсионный маршрут «Стрельная гора» приостанавливает свою работу на зимний период.
С января по октябрь 2024 года гору Стрельная посетило более 50 тысяч человек — как туристов, так и жителей Самарской области. Эта живописная вершина, расположенная у посёлка Зольное, давно стала одним из самых популярных мест для отдыха и прогулок.
Секрет популярности Стрельной горы кроется в её удобной доступности — она находится неподалёку от федеральной трассы. Вершина высотой 351 метр над уровнем моря впечатляет своими потрясающими видами. С обзорной площадки открывается панорама на просторы Волги, живописные острова, Жигулёвские горы, плотину ГЭС и окрестности Тольятти.
Кроме великолепных пейзажей, маршрут до вершины богат на достопримечательности. Прогулка к утёсу дарит возможность насладиться не только природной красотой, но и интересными точками на пути, которые делают восхождение особенно увлекательным.
Жигулёвские го́ры — часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, огибаемая излучиной Самарской Луки.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.