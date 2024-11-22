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Гора Стрельная временно недоступна для посещений туристами

1:14
Туризм

В связи с сокращением длины светового дня и ухудшением погодных условий экскурсионный маршрут «Стрельная гора» приостанавливает свою работу на зимний период.

Гора Стрельная временно недоступна для посещений туристами
Фото: Wikimedia Commons by NataliyaSS13 is licensed under Public domain

С января по октябрь 2024 года гору Стрельная посетило более 50 тысяч человек — как туристов, так и жителей Самарской области. Эта живописная вершина, расположенная у посёлка Зольное, давно стала одним из самых популярных мест для отдыха и прогулок.

Секрет популярности Стрельной горы кроется в её удобной доступности — она находится неподалёку от федеральной трассы. Вершина высотой 351 метр над уровнем моря впечатляет своими потрясающими видами. С обзорной площадки открывается панорама на просторы Волги, живописные острова, Жигулёвские горы, плотину ГЭС и окрестности Тольятти. 

Кроме великолепных пейзажей, маршрут до вершины богат на достопримечательности. Прогулка к утёсу дарит возможность насладиться не только природной красотой, но и интересными точками на пути, которые делают восхождение особенно увлекательным.

Уточнения

Жигулёвские го́ры — часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, огибаемая излучиной Самарской Луки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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