Россиянам предложили участвовать в конкурсе на лучший маршрут по Москве

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для всех желающих создать на туристическом сервисе RUSSPASS собственный маршрут по столице 20 ноября стартовал онлайн-конкурс. Автором маршрута может стать любой совершеннолетний россиянин, который интересуется историей столицы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov

При составлении маршрута важны такие критерии, как оригинальность и новизна, комфорт при передвижении, перспективы для развития и доступность. При этом авторы могут использовать дополненную реальность.

Любой желающий принять участие должен либо зарегистрироваться в чат-боте, либо перейти в телеграм-канал "Москва 24". Указав личные данные, участник создает на сайте RUSSPASS собственный маршрут, затем делится ссылкой на маршрут с ботом.

Конкурс продлится до 20 декабря, и авторы лучших маршрутов будут известны 27 декабря. Пять финалистов получат подарки от организаторов, среди которых в том числе телеканал "Москва 24" и Русское географическое общество.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

