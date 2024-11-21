Загрузка сочинских отелей к Новому году достигла 70%

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Сочи отели прибрежного кластера активно заполняются к новогодним праздникам: на данный момент уровень бронирования составляет от 50% до 70% в зависимости от категории. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Wikimedia Commons by SKas, This file, CC BY-SA 4.0

По информации ассоциации, наибольший спрос наблюдается в отелях средней категории — три и четыре звезды. Прогнозируется, что к концу ноября спрос на новогодние заезды вырастет ещё сильнее, и большая часть мест будет забронирована примерно за две недели до праздника.

Особенной популярностью пользуются отели прибрежной зоны. Согласно данным туроператора АЛЕАН, 89% бронирований приходится именно на этот кластер, в то время как горный сегмент занимает лишь 11%.

Представители АТОР объясняют такую разницу тем, что туристы, предпочитающие горнолыжный отдых, ждут подходящих погодных условий и открытия сезона в Красной Поляне. Тем временем те, кто планирует провести праздники на побережье, меньше зависят от капризов природы.

Сочи остаётся одним из ведущих курортов России: в 2023 году он принял почти 7,6 миллиона туристов. По прогнозам, к 2030 году турпоток может вырасти до 10 миллионов человек.

Уточнения

Кла́стер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.

