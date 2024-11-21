Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лук, редис и зелень: лучшие культуры для посадки в ноябре
В Сирии нашли древнейший алфавит возрастом 4400 лет
Как продать авто в кредите
$6,2 млн за банан: в Нью-Йорке нашёлся ценитель современного искусства
Пять эффективных упражнений, которые можно выполнять лёжа утром или после рабочего дня
Залейте картошку яйцами и положите сверху моцареллу — шикарный завтрак или ужин для семьи готов
Курорт «Роза Хутор» открывает зимний сезон с новыми нормами
Стоит копейки! 5 идей для быстрого обновления любого интерьера
Почему овощи обязательны в мясном рационе

Загрузка сочинских отелей к Новому году достигла 70%

1:27
Туризм

В Сочи отели прибрежного кластера активно заполняются к новогодним праздникам: на данный момент уровень бронирования составляет от 50% до 70% в зависимости от категории. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Загрузка сочинских отелей к Новому году достигла 70%
Фото: Wikimedia Commons by SKas, This file, CC BY-SA 4.0

По информации ассоциации, наибольший спрос наблюдается в отелях средней категории — три и четыре звезды. Прогнозируется, что к концу ноября спрос на новогодние заезды вырастет ещё сильнее, и большая часть мест будет забронирована примерно за две недели до праздника.

Особенной популярностью пользуются отели прибрежной зоны. Согласно данным туроператора АЛЕАН, 89% бронирований приходится именно на этот кластер, в то время как горный сегмент занимает лишь 11%.

Представители АТОР объясняют такую разницу тем, что туристы, предпочитающие горнолыжный отдых, ждут подходящих погодных условий и открытия сезона в Красной Поляне. Тем временем те, кто планирует провести праздники на побережье, меньше зависят от капризов природы.

Сочи остаётся одним из ведущих курортов России: в 2023 году он принял почти 7,6 миллиона туристов. По прогнозам, к 2030 году турпоток может вырасти до 10 миллионов человек.

 

Уточнения

Кла́стер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Шоу-бизнес
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Авто
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Последние материалы
В Сирии нашли древнейший алфавит возрастом 4400 лет
Как продать авто в кредите
$6,2 млн за банан: в Нью-Йорке нашёлся ценитель современного искусства
Пять эффективных упражнений, которые можно выполнять лёжа утром или после рабочего дня
Залейте картошку яйцами и положите сверху моцареллу — шикарный завтрак или ужин для семьи готов
Курорт «Роза Хутор» открывает зимний сезон с новыми нормами
Стоит копейки! 5 идей для быстрого обновления любого интерьера
Почему овощи обязательны в мясном рационе
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Выращивание томатов на подоконнике: сорта, которые выведут ваш урожай на новый уровень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.