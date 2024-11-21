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Бизнесмена задержали в Калининграде за мошенничество на 13 млн, связанное с Пушкинскими картами

2:04
Туризм

В Калининграде сотрудники спецназа ФСБ провели задержание предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве с использованием программы "Пушкинская карта", сообщает Tourdom.

Бизнесмена задержали в Калининграде за мошенничество на 13 млн, связанное с Пушкинскими картами
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Операция проходила в формате штурма, и хозяин дома оказался на полу, не успев даже одеться. Как сообщили в Следственном управлении СК России по Калининградской области, бизнесмену инкриминируют хищение более 13 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый зарегистрировал пять компаний на платформе "PRO.Культура.РФ" как организаторов культурных мероприятий. Он разместил информацию о несуществующих экскурсионных программах в Калининградской области и через "Пушкинские карты" оформил множество фиктивных платежей. Однако реальные услуги так и не были оказаны.

Следственный комитет возбудил дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После допроса бизнесмен был отправлен под домашний арест. В его доме и по адресам связанных с ним компаний прошли обыски. В случае признания вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Случаи мошенничества с "Пушкинскими картами" не редкость.

Ранее Московский городской суд отклонил апелляцию защиты бывшего замминистра культуры Ольги Яриловой, приговорённой к 7 годам колонии. Она была осуждена за злоупотребление полномочиями при включении в программу "Пушкинской карты" коммерческого объекта — так называемого Музея мороженого на 98-м этаже Москва-Сити, который не является музеем.

На прошлой неделе также был задержан организатор спектаклей из Москвы, подозреваемый в схожих махинациях. По данным следствия, он и его сообщники нанесли ущерб в размере около 100 миллионов рублей.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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