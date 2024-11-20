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Из-за пьяного дебошира самолёт изменил маршрут

1:14
Туризм

Утром, за несколько часов до открытия нового терминала в Улан-Удэ, рейс U6624 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил незапланированную посадку, сообщает Tourdom. Самолёт, следовавший из Екатеринбурга в Читу, был вынужден приземлиться в аэропорту Байкал из-за авиадебошира на борту.

Из-за пьяного дебошира самолёт изменил маршрут
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus

По данным телеграм-канала "Авиаторщина", инцидент спровоцировал 30-летний пассажир, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина, предположительно, пронёс на борт спиртное, выпил его после взлёта, а затем начал агрессивно себя вести.

Он громко ругался, мешал работе экипажа и устроил драку с пассажирами, которые пытались его успокоить. После этого хулиган повредил откидной столик и попытался оторвать конструкцию для сиденья бортпроводников. Мужчину удалось обездвижить при помощи спецсредств.

Нарушителя передали полиции. Ему грозит административный штраф, а авиакомпания может подать в суд, требуя компенсации за ущерб самолёту и задержку рейса. Самолёт добрался до Читы с опозданием почти в два часа.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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