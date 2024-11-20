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Туристка рассказала, почему местные женщины в Канаде не впечатляют своей красотой

0:58
Туризм

Российская путешественница Марина Ершова поделилась впечатлениями о Канаде и местных женщинах в своём блоге на платформе "Дзен". Она отметила, что красивые канадки встречаются довольно редко, сообщает "Рамблер".

Туристка рассказала, почему местные женщины в Канаде не впечатляют своей красотой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"У многих канадок никакой фигуры, лица часто выглядят уставшими, без косметики на них совсем грустно смотреть, а одежда размера "L" только подчеркивает недостатки", — пишет Ершова.

Она также рассказала, что ради интереса искала симпатичных женщин в торговом центре, но встретила лишь несколько привлекательных индианок.

"В супермаркете вообще порой хочется зажмуриться от этих "местных красоток"", — добавила путешественница.

Ранее австралийская туристка, посетившая Канаду, рассказала о своём неприятном опыте: она попала в аварию с грузовиком и оказалась зажата в своей машине, что превратило путешествие мечты в настоящее испытание.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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