Туристка рассказала, почему местные женщины в Канаде не впечатляют своей красотой

Российская путешественница Марина Ершова поделилась впечатлениями о Канаде и местных женщинах в своём блоге на платформе "Дзен". Она отметила, что красивые канадки встречаются довольно редко, сообщает "Рамблер".
"У многих канадок никакой фигуры, лица часто выглядят уставшими, без косметики на них совсем грустно смотреть, а одежда размера "L" только подчеркивает недостатки", — пишет Ершова.
Она также рассказала, что ради интереса искала симпатичных женщин в торговом центре, но встретила лишь несколько привлекательных индианок.
"В супермаркете вообще порой хочется зажмуриться от этих "местных красоток"", — добавила путешественница.
Ранее австралийская туристка, посетившая Канаду, рассказала о своём неприятном опыте: она попала в аварию с грузовиком и оказалась зажата в своей машине, что превратило путешествие мечты в настоящее испытание.
Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.
Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.
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