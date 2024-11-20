Поможет ли избежать летнего ажиотажа нововведение РЖД — продажи железнодорожных билетов за 180 дней

Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует увеличить глубину продажи железнодорожных билетов до 180 дней, сообщает RG. ru. Однако эксперты сомневаются, что это решит проблему ажиотажа на летние рейсы в южные регионы.

Фото: commons.wikimedia.org by Трансмашхолдинг, PDM

Сейчас билеты на большинство поездов внутри России можно приобрести за 90 дней до отправления, а на некоторые маршруты — за 120 дней. Например, на поезда "Красная стрела" и "Экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом. На маршруты в Белоруссию билеты продаются за 60 суток, а в Абхазию — за 90.

Эксперт Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов считает, что увеличение срока продажи лишь перенесёт ажиотаж на более ранние даты.

"Люди начнут покупать билеты за 180 дней, фактически кредитуя РЖД на полгода", — пояснил он.

Тем не менее, такое решение поможет РЖД заранее прогнозировать спрос и, возможно, добавлять дополнительные составы. Например, этим летом, с мая по август, РЖД перевезли более 11,7 млн человек на южных направлениях, что на 4,5% больше, чем в 2023 году.

Увеличение глубины продаж может также усложнить работу перекупщиков.

"Если держать билеты на 180 дней, перекупщики столкнутся с финансовыми рисками — им придётся замораживать средства на длительный срок", — считает Цыганов.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов полагает, что продление срока продажи немного снизит летний ажиотаж.

"Покупать билет за полгода готовы только те, кто уверен в своих планах. Это снизит нагрузку на систему продаж", — отметил сенатор.

Однако для решения проблемы дефицита билетов нужно увеличивать число поездов, предлагать дополнительные маршруты и расширять авиационные рейсы. Это особенно важно для развития внутреннего туризма.

Ранее в ФПК сообщили о новой системе скидок. С 2024 года невозвратные билеты можно будет приобрести со скидкой 20%. Она будет действовать на последние купе в вагонах, а в двухэтажных поездах — на оба уровня. Купить билет по этой акции можно не позднее, чем за 5 дней до отправления.

Уточнения

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