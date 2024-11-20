В гармонии с собой — туристы устремились в Белоруссию на болота

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любители активного отдыха в Белоруссии отправляются на знаменитые болота Ельни, которые привлекают туристов не только со всей страны, но и из России, сообщает "Рамблер". Ноябрьский холод, дождь и ветер не останавливают искателей приключений.

Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86, PDM

"Дела, суета — всё время что-то мешало выбраться. Поэтому попали сюда лишь поздней осенью. Но в этом тоже есть своя прелесть", — делится впечатлениями турист Генрих.

Семь лет назад местный житель Максим Довгун переехал поближе к Ельнскому заказнику. Годы наблюдений за природой и изучения жизни флоры и фауны сделали его настоящим экспертом. Теперь он с удовольствием делится своими знаниями с посетителями.

Ельня знаменита своим мхом сфагнумом — он считается "золотом болота". В местах, где он растёт, вода настолько чистая, что её можно пить. А ещё здесь под ногами разбросаны красные ягоды клюквы — идеальный перекус прямо на маршруте. Ельня обладает крупнейшими запасами клюквы в Белоруссии.

Туристический маршрут простирается на 3,5 километра вглубь болота. Летом экстремалы преодолевают его прямо по трясине, где каждый километр ощущается как три. Но в холодное время года путешественникам предлагают безопасную и удобную обзорную тропу, доступную для всех возрастов.

Кроме красоты природы, болота славятся своей экологической пользой. Один гектар болота очищает воздух в 15 раз лучше, чем лес, что делает Ельню "лёгкими Европы". Однако свежий воздух — не единственная причина для посещения. Туристы приезжают сюда за тишиной, уединением и возможностью задуматься о себе.

"Это место помогает ощутить гармонию с собой. Здесь появляются новые мысли, приходит понимание, кто ты и зачем сюда пришёл", — говорит турист Владимир Хахлун.

Стоимость одного дня на болотах составляет 170 белорусских рублей (около пяти тысяч российских рублей). Россияне, к слову, одни из самых частых гостей на Ельне.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.



Боло́то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением, влаголюбивым живым напочвенным покровом.

