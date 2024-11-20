Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белом доме может появиться должность для контроля криптовалют
Готовим компост на зиму: что положить в компостную кучу в ноябре
Поможет ли избежать летнего ажиотажа нововведение РЖД — продажи железнодорожных билетов за 180 дней
В США предложили извлекать редкоземельные элементы из угольной золы
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Три напитка, которые помогут укрепить здоровье и сбросить лишний вес
Депутат Милонов призвал выдавать многодетным родителям не машины, а лошадей
Эти вещи могут напугать даже самого смелого кота
Топовые модели пуховиков на зиму 2024 года

В гармонии с собой — туристы устремились в Белоруссию на болота

2:17
Туризм

Любители активного отдыха в Белоруссии отправляются на знаменитые болота Ельни, которые привлекают туристов не только со всей страны, но и из России, сообщает "Рамблер". Ноябрьский холод, дождь и ветер не останавливают искателей приключений.

В гармонии с собой — туристы устремились в Белоруссию на болота
Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86, PDM

"Дела, суета — всё время что-то мешало выбраться. Поэтому попали сюда лишь поздней осенью. Но в этом тоже есть своя прелесть", — делится впечатлениями турист Генрих.

Семь лет назад местный житель Максим Довгун переехал поближе к Ельнскому заказнику. Годы наблюдений за природой и изучения жизни флоры и фауны сделали его настоящим экспертом. Теперь он с удовольствием делится своими знаниями с посетителями.

Ельня знаменита своим мхом сфагнумом — он считается "золотом болота". В местах, где он растёт, вода настолько чистая, что её можно пить. А ещё здесь под ногами разбросаны красные ягоды клюквы — идеальный перекус прямо на маршруте. Ельня обладает крупнейшими запасами клюквы в Белоруссии.

Туристический маршрут простирается на 3,5 километра вглубь болота. Летом экстремалы преодолевают его прямо по трясине, где каждый километр ощущается как три. Но в холодное время года путешественникам предлагают безопасную и удобную обзорную тропу, доступную для всех возрастов.

Кроме красоты природы, болота славятся своей экологической пользой. Один гектар болота очищает воздух в 15 раз лучше, чем лес, что делает Ельню "лёгкими Европы". Однако свежий воздух — не единственная причина для посещения. Туристы приезжают сюда за тишиной, уединением и возможностью задуматься о себе.

"Это место помогает ощутить гармонию с собой. Здесь появляются новые мысли, приходит понимание, кто ты и зачем сюда пришёл", — говорит турист Владимир Хахлун.

Стоимость одного дня на болотах составляет 170 белорусских рублей (около пяти тысяч российских рублей). Россияне, к слову, одни из самых частых гостей на Ельне.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

Боло́то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением, влаголюбивым живым напочвенным покровом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Авто
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло Аудио 
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Садоводство, цветоводство
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Готовим домашние шоколадные конфеты к чаю всего из трёх ингредиентов
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Последние материалы
В Белом доме может появиться должность для контроля криптовалют
Готовим компост на зиму: что положить в компостную кучу в ноябре
Поможет ли избежать летнего ажиотажа нововведение РЖД — продажи железнодорожных билетов за 180 дней
В США предложили извлекать редкоземельные элементы из угольной золы
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Три напитка, которые помогут укрепить здоровье и сбросить лишний вес
Депутат Милонов призвал выдавать многодетным родителям не машины, а лошадей
Эти вещи могут напугать даже самого смелого кота
21 ноября: Собор Небесных Сил бесплотных, Черубина де Габриак и Рокки
Топовые модели пуховиков на зиму 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.