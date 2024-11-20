Возвращение гладиаторов — в Колизее планируется проведение гладиаторских боёв в 2025 году

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис аренды жилья Airbnb анонсировал проведение гладиаторских боёв на исторической арене римского Колизея весной 2025 года, сообщает "Туристер".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Leon_Gerome_Pollice_Verso.jpg by Jean-Léon Gérôme

Событие организовано в рамках сотрудничества Airbnb с промокампанией фильма "Гладиатор-2" и запланировано на 7 и 8 мая. Участвовать в боях смогут все желающие: подать заявку можно на сайте Airbnb с 27 ноября по 9 декабря 2024 года. Участие полностью бесплатное.

Всего будет отобрано 16 участников, которым предстоит пройти специальную подготовку и облачиться в аутентичные гладиаторские доспехи.

Мероприятие является частью инициативы Airbnb по поддержке туризма в Европе. Компания планирует вложить более 10 миллионов долларов в сохранение исторического наследия, включая реставрацию Колизея.

Уточнения

Колизе́й (лат. Colosseus, colosseum — исполинский), или амфитеатр Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium) — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени.



Гладиа́тор — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе или дикими животными на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.

