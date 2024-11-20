Пляжи Сочи будут находиться под постоянным наблюдением

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

На пляжах Сочи стали монтировать новые камеры видеонаблюдения. По информации портала "Вести.Сочи", всего будет установлено более сотни видеокамер.

Фото: commons.wikimedia.org by Felinegate, CC BY 3.0

Будут монтировать 3 вида камер — панорамные, купольные и тепловизионные. Они позволят контролировать пляжей круглые сутки. Кроме того будут подключены к системе распознавания лиц. Средства на закупку и монтаж оборудования поступили от курортного сбора, который составляет 50 рублей в сутки.

Данные с камер будут поступать в центральный ситуационный центр. Работы должны завершить к концу этого года, сообщает "Царьград".

Уточнения

Видеонаблюдение (англ. video surveillance) — наблюдение с помощью видеотехнических средств.



Распознавание лиц — практическое приложение теории распознавания образов, в задачу которого входит автоматическая локализация лица на фотографии и, в случае необходимости, идентификация персоны по лицу.

