Пляжи Сочи будут находиться под постоянным наблюдением

На пляжах Сочи стали монтировать новые камеры видеонаблюдения. По информации портала "Вести.Сочи", всего будет установлено более сотни видеокамер.
Будут монтировать 3 вида камер — панорамные, купольные и тепловизионные. Они позволят контролировать пляжей круглые сутки. Кроме того будут подключены к системе распознавания лиц. Средства на закупку и монтаж оборудования поступили от курортного сбора, который составляет 50 рублей в сутки.
Данные с камер будут поступать в центральный ситуационный центр. Работы должны завершить к концу этого года, сообщает "Царьград".
Видеонаблюдение (англ. video surveillance) — наблюдение с помощью видеотехнических средств.
Распознавание лиц — практическое приложение теории распознавания образов, в задачу которого входит автоматическая локализация лица на фотографии и, в случае необходимости, идентификация персоны по лицу.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.