Из Москвы в Пхеньян: новые горизонты для путешествий

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия и Северная Корея договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами. Такое решение принято на фоне растущего туристического потока.

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

За девять месяцев 2024 года более пяти тысяч человек посетили обе страны, причём более 70% путешествий пришлось на авиаперелёты.

Соглашение предполагает, что новые чартерные рейсы будут запускаться не только с востока России, но и из крупных городов, включая Москву. Эти меры направлены на упрощение поездок и развитие двустороннего туризма.

Интересные факты о КНДР:

Для иностранных туристов путешествия в Северную Корею возможны только через организованные туры. Туристы обязаны находиться в сопровождении гидов.

Пхеньян, столица страны славится своими широкими улицами, монументальной архитектурой и музеями, посвящёнными культуре и истории КНДР.

Несмотря на изоляцию, страна известна своими красивыми пейзажами, включая горы, такие как Пэктусан, и чистые пляжи на побережье Японского моря.

Россия и Северная Корея уже связаны железной дорогой через пограничный пункт Хасан — Туманган, что позволяет дополнительно развивать инфраструктуру и логистику.

С запуском дополнительных рейсов из России в КНДР путешествия могут стать не только удобнее, но и помогут укрепить культурные и деловые связи между странами.

Уточнения

Пэктуса́н также Байтоушань (кор. 백두산?, 白頭山?) или Чанбайша́нь (кит. 长白山) — потенциально активный вулкан на границе КНДР (провинция Янгандо) и КНР (провинция Цзилинь). Гора имеет высоту 2744 м (2750 м) и является высшей точкой Маньчжуро-Корейских гор, а также всей Маньчжурии и Корейского полуострова.



Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке.

