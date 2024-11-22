Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если чеснок уже прорастает до наступления холодов
Как организовать комнату для собаки? Вам помогут эти советы
Идеи приготовления вегетарианской пасты, которые вам обязательно понравятся
Как Россия и Китай изменили маршруты мировых авиаперевозок
Гладкая кожа без вреда. Выбираем безопасные методы удаления волос
Как сделать комнатные растения пышными и красивыми: три лучшие подкормки
Россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ
Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром
Стало известно, на сколько за неделю снизились международные резервы России

Из Москвы в Пхеньян: новые горизонты для путешествий

1:33
Туризм

Россия и Северная Корея договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами. Такое решение принято на фоне растущего туристического потока.

Из Москвы в Пхеньян: новые горизонты для путешествий
Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

За девять месяцев 2024 года более пяти тысяч человек посетили обе страны, причём более 70% путешествий пришлось на авиаперелёты.

Соглашение предполагает, что новые чартерные рейсы будут запускаться не только с востока России, но и из крупных городов, включая Москву. Эти меры направлены на упрощение поездок и развитие двустороннего туризма.

Интересные факты о КНДР:

  • Для иностранных туристов путешествия в Северную Корею возможны только через организованные туры. Туристы обязаны находиться в сопровождении гидов.
  • Пхеньян, столица страны славится своими широкими улицами, монументальной архитектурой и музеями, посвящёнными культуре и истории КНДР.
  • Несмотря на изоляцию, страна известна своими красивыми пейзажами, включая горы, такие как Пэктусан, и чистые пляжи на побережье Японского моря.

Россия и Северная Корея уже связаны железной дорогой через пограничный пункт Хасан — Туманган, что позволяет дополнительно развивать инфраструктуру и логистику.

С запуском дополнительных рейсов из России в КНДР путешествия могут стать не только удобнее, но и помогут укрепить культурные и деловые связи между странами.

Уточнения

Пэктуса́н также Байтоушань (кор. 백두산?, 白頭山?) или Чанбайша́нь (кит. 长白山) — потенциально активный вулкан на границе КНДР (провинция Янгандо) и КНР (провинция Цзилинь). Гора имеет высоту 2744 м (2750 м) и является высшей точкой Маньчжуро-Корейских гор, а также всей Маньчжурии и Корейского полуострова. 

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Новости спорта
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Авто
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Предок Орешника. Новое вооружение может являться модификацией советской РСД-10 Пионер Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Последние материалы
Как Россия и Китай изменили маршруты мировых авиаперевозок
Предок Орешника. Новое вооружение может являться модификацией советской РСД-10 Пионер
Гладкая кожа без вреда. Выбираем безопасные методы удаления волос
Как сделать комнатные растения пышными и красивыми: три лучшие подкормки
Россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ
Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром
Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем
Стало известно, на сколько за неделю снизились международные резервы России
Как не набрать лишний вес зимой: советы диетолога на каждый день
Эксперт назвал способ бюджетно обновить ванную без ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.