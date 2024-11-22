Россия и Северная Корея договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами. Такое решение принято на фоне растущего туристического потока.
За девять месяцев 2024 года более пяти тысяч человек посетили обе страны, причём более 70% путешествий пришлось на авиаперелёты.
Соглашение предполагает, что новые чартерные рейсы будут запускаться не только с востока России, но и из крупных городов, включая Москву. Эти меры направлены на упрощение поездок и развитие двустороннего туризма.
Россия и Северная Корея уже связаны железной дорогой через пограничный пункт Хасан — Туманган, что позволяет дополнительно развивать инфраструктуру и логистику.
С запуском дополнительных рейсов из России в КНДР путешествия могут стать не только удобнее, но и помогут укрепить культурные и деловые связи между странами.
Пэктуса́н также Байтоушань (кор. 백두산?, 白頭山?) или Чанбайша́нь (кит. 长白山) — потенциально активный вулкан на границе КНДР (провинция Янгандо) и КНР (провинция Цзилинь). Гора имеет высоту 2744 м (2750 м) и является высшей точкой Маньчжуро-Корейских гор, а также всей Маньчжурии и Корейского полуострова.
Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.