Российская система сделает путешествия из Китая в Россию удобнее

В 2025 году в крупных аэропортах Китая начнёт работать российская система регистрации пассажиров Astra DCS.
Это нововведение обеспечит пассажирам российских авиакомпаний возможность регистрироваться на рейсы из Китая в Россию онлайн.
На данный момент регистрация на рейсы из таких городов, как Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу и Харбин, выполняется только в аэропортах вылета.
Новая система позволит значительно упростить процесс для пассажиров "Аэрофлота", S7 Airlines, "ИрАэро" и "Авроры".
Astra DCS — это российская разработка, предназначенная для регистрации пассажиров и багажа. Её внедрение в российских аэропортах началось после отключения от швейцарской системы SITA, которая ранее являлась крупнейшей в мире.
Согласно данным, система Astra DCS уже применялась в пекинском аэропорту в 2013 году, однако её использование было приостановлено из-за пандемии и прекращения регулярных рейсов между Россией и Китаем.
На сегодняшний день эта система действует более чем в 350 аэропортах России и других стран.
АО Авиакомпания «ИрАэро» — российская авиакомпания, базируется в международном аэропорту города Иркутска, выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья, а также в Китай и Вьетнам
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