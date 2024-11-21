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РЖД увеличивает глубину продаж билетов: что изменится для пассажиров

1:10
Туризм

Российские железные дороги (РЖД) планируют увеличить глубину продаж билетов до 180 суток.

РЖД увеличивает глубину продаж билетов: что изменится для пассажиров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Работа над увеличением глубины продаж ведётся последовательно. Мы планируем довести этот показатель до 180 дней", — отметил Владимир Пястолов генеральный директор Федеральной пассажирской компании.

Сейчас билеты на большинство поездов по России доступны за 90 дней до отправления. Для некоторых поездов между Москвой и Санкт-Петербургом продажа начинается за 120 дней.

Для международных маршрутов срок открытия продаж варьируется от 45 до 90 суток. Кроме того, гендиректор подчеркнул, что доля электронных билетов продолжает расти.

В 2024 году она достигла 80,5%, а 4 ноября был зафиксирован исторический максимум — 85,2%. Для сравнения, в 2010 году электронные билеты составляли лишь 5,5% от общего числа.

Уточнения

Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети российских железных дорог.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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