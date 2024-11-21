РЖД увеличивает глубину продаж билетов: что изменится для пассажиров

Российские железные дороги (РЖД) планируют увеличить глубину продаж билетов до 180 суток.
"Работа над увеличением глубины продаж ведётся последовательно. Мы планируем довести этот показатель до 180 дней", — отметил Владимир Пястолов генеральный директор Федеральной пассажирской компании.
Сейчас билеты на большинство поездов по России доступны за 90 дней до отправления. Для некоторых поездов между Москвой и Санкт-Петербургом продажа начинается за 120 дней.
Для международных маршрутов срок открытия продаж варьируется от 45 до 90 суток. Кроме того, гендиректор подчеркнул, что доля электронных билетов продолжает расти.
В 2024 году она достигла 80,5%, а 4 ноября был зафиксирован исторический максимум — 85,2%. Для сравнения, в 2010 году электронные билеты составляли лишь 5,5% от общего числа.
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Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.