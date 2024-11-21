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Туман и тишина: почему Мецово так притягивает туристов

1:32
Туризм

Вдали от шумных курортов Альп, в Греции притаилась сказочная деревня Мецово, расположенная у подножия гор Пинд. С декабря по март она превращается в популярный центр зимних видов спорта.

Туман и тишина: почему Мецово так притягивает туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Brekhin, CC BY-SA 4.0

Туман, укрывающий деревню, создаёт атмосферу загадки, а деревянные домики с красными крышами и уютные пироги с фетой делают это место поистине незабываемым.

Среди звуков журчащих горных источников, наполняющих каменные фонтаны, Мецово предлагает не только активный отдых, но и спокойствие природы.

В зимний сезон деревня становится особенно популярной благодаря горнолыжному центру в Анилио, который привлекает любителей лыжных прогулок.

Но и летом здесь есть что посмотреть. В 20 минутах езды от деревни расположено озеро Аус-Ривер, созданное человеком, но похожее на природное чудо благодаря изобилию дикой природы.

Для любителей пеших прогулок и живописных видов стоит посетить сады Авероф, которые открывают панорамы на горы Пинд.

Гастрономическое наслаждение тоже входит в обязательную программу. Здесь можно попробовать знаменитый копчёный сыр "Метсовоне" и насыщенное вино "Каберне Совиньон".

Добраться до Мецово легко — ближайший аэропорт находится в Янине, всего в часе езды, а для тех, кто предпочитает живописные маршруты, подойдёт поезд из Салоников.

Уточнения

Ме́цовон (греч. Μέτσοβον ή Μέτσοβο, арум. Aminciu) — малый город в Греции. Город расположен на высоте 1160 метров над уровнем моря, в горной местности Пинд, к западу от региона Метеоры в 297 километрах к северо-западу от Афин, является крупнейшей общиной аромунов в Греции.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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