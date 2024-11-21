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Авиакомпании готовы на большее: как вежливость помогает в полёте

1:19
Туризм

На высоте 30 000 футов (10 000 км) бортпроводники выполняют не только обязанности по обслуживанию, но и заботятся о безопасности и комфорте пассажиров. Они готовы помочь, если проявить к ним уважение и вежливость.

Авиакомпании готовы на большее: как вежливость помогает в полёте
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Одна из менее известных возможностей — попросить разогреть еду, принесённую с собой. Хотя в самолётах нет полноценной кухни, их оборудование позволяет это сделать. Достаточно обратиться к стюардессе с такой просьбой, и, как правило, вам не откажут.

Ещё один полезный совет для перелётов — можно попросить горячую воду для лапши быстрого приготовления. Это бесплатная опция, которой охотно пользуются пассажиры.

Кроме того, если вы уже заказали еду, но всё ещё голодны, не стесняйтесь попросить добавку. Многие авиакомпании с готовностью делятся оставшимися закусками или даже вторым блюдом, если оно доступно.

Важно помнить, что эти услуги предоставляются на усмотрение бортпроводников. Проявляйте вежливость, чтобы заслужить их расположение. "Пожалуйста" и "спасибо" значительно повышают шансы на получение помощи.

Доброе отношение может стать ключом к неожиданным бонусам во время полёта.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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