Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Японии жители Кумамото испытывают проблемы с водоснабжением из-за работы тайваньского завода по изготовлению чипов
Профсоюз Volkswagen предложил оптимальный вариант выхода из кризиса
Гигантский круизный лайнер «Anthem of the Seas» привез на Пхукет 4.000 туристов
Как создать балансированный рацион для домашней кошки
Все удивляются эластичности этого теста для пельменей всего из двух ингредиентов
Почему дети и беременные не должны пить сырое молоко
Почему лучше отказаться от сахара в чае
Стоит ли тренироваться во время жесткой диеты? Ответила эксперт
Пять секретов, как похудеть без жестких ограничений

На Кубани откроют первый в России пивной курорт

2:10
Туризм

В Краснодарском крае готовится к открытию первый в России пивной курорт — "Пивнов градец". Техническое открытие намечено на осень 2025 года, а точная локация пока держится в секрете. По предварительным данным, курорт может разместиться на участке морского побережья, который ещё не застроен.

На Кубани откроют первый в России пивной курорт
Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain

Интерес к проекту оказался неожиданно высоким: уже более 8 тысяч человек забронировали туры, а организаторы получили свыше тысячи отзывов и предложений. Это вдохновило их на дальнейшее масштабирование и планы по открытию подобных курортов в других регионах.

"Пивнов градец" предложит посетителям необычные развлечения: катание на "пиврижабле", гадание на пивной пене, пивной лабиринт, отдых на шезлонгах и эргономичных матрасах в форме бутылок с безалкогольным пивом. Туристы смогут поплавать в бассейне и насладиться атмосферой пивного аквапарка.

Первый российский пивной сомелье Юрий Сусов отметил, что проект скорее станет долгосрочной рекламной стратегией брендов, чем коммерчески успешным объектом: "Вряд ли курорт станет популярным среди ценителей пива".

Курорт будет работать с мая по октябрь, принимая до 18 тысяч туристов ежегодно. Варианты отдыха включают туры одного дня, уик-энды и длительное проживание. Стоимость суток по системе "всё включено" начинается от 10 тысяч рублей, что включает напитки, еду и все активности.

Мнения о курорте разделились. По словам председателя правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии — Юг" Натальи Косьминой, проект привлечёт туристов, включая иностранцев, а также повысит налоговые поступления и создаст новые рабочие места. Однако Юрий Сусов считает стоимость завышенной для местных жителей и призывает поддерживать локальных пивоваров вместо продвижения лицензионного пива.

Курорт обещает стать новой яркой достопримечательностью региона, дополнив туристический потенциал Краснодарского края.

 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Шоу-бизнес
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана Аудио 
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Шоу-бизнес
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Последние материалы
Защитите ваши туи этой зимой: простые советы
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Матвиенко предложила развивать рынок доступного арендного жилья в России
Идеи по оформлению стильного интерьера прихожей
Полезные свойства ежевики, о которых вы не знали
Как часто следует увлажнять кожу лица зимой?
Жарим невероятно румяные и блестящие куриные крылышки в карамели с пивом
Мадагаскар думает провести товарищеский матч со сборной России
Не выбрасывайте побеги роз: 4 способа их рационального применения
Загрузка сочинских отелей к Новому году достигла 70%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.