На Кубани откроют первый в России пивной курорт

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Краснодарском крае готовится к открытию первый в России пивной курорт — "Пивнов градец". Техническое открытие намечено на осень 2025 года, а точная локация пока держится в секрете. По предварительным данным, курорт может разместиться на участке морского побережья, который ещё не застроен.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain

Интерес к проекту оказался неожиданно высоким: уже более 8 тысяч человек забронировали туры, а организаторы получили свыше тысячи отзывов и предложений. Это вдохновило их на дальнейшее масштабирование и планы по открытию подобных курортов в других регионах.

"Пивнов градец" предложит посетителям необычные развлечения: катание на "пиврижабле", гадание на пивной пене, пивной лабиринт, отдых на шезлонгах и эргономичных матрасах в форме бутылок с безалкогольным пивом. Туристы смогут поплавать в бассейне и насладиться атмосферой пивного аквапарка.

Первый российский пивной сомелье Юрий Сусов отметил, что проект скорее станет долгосрочной рекламной стратегией брендов, чем коммерчески успешным объектом: "Вряд ли курорт станет популярным среди ценителей пива".

Курорт будет работать с мая по октябрь, принимая до 18 тысяч туристов ежегодно. Варианты отдыха включают туры одного дня, уик-энды и длительное проживание. Стоимость суток по системе "всё включено" начинается от 10 тысяч рублей, что включает напитки, еду и все активности.

Мнения о курорте разделились. По словам председателя правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии — Юг" Натальи Косьминой, проект привлечёт туристов, включая иностранцев, а также повысит налоговые поступления и создаст новые рабочие места. Однако Юрий Сусов считает стоимость завышенной для местных жителей и призывает поддерживать локальных пивоваров вместо продвижения лицензионного пива.

Курорт обещает стать новой яркой достопримечательностью региона, дополнив туристический потенциал Краснодарского края.