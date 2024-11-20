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Церемония награждения международного маркетингового конкурса PROбренд-2024 пройдет 5-6 декабря 2024 года в Ярославле

Туризм

Торжественная церемония награждения победителей VI международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд-2024" состоится 5-6 декабря 2024 года в Ярославле, в отеле Cosmos Yaroslavl Hotel.

Церемония награждения международного маркетингового конкурса PROбренд-2024 пройдет 5-6 декабря 2024 года в Ярославле
Фото: Пресс-служба Евразийского содружества специалистов туриндустрии

Церемония проводится при поддержке ГБУ ЯО Центр развития туризма Ярославия и министерства туризма Ярославской области

Список призеров и победителей опубликован на сайте организатора- Евразийского содружества специалистов туриндустрии. Для сохранения интриги список проектов публикуется без указания номинации, занятого места, в алфавитном порядке (по региону).

"Уже шесть лет конкурс "PROбренд" выполняет свою основную миссию — объединяет регионы и страны, помогает налаживать коммуникации между участниками туристического рынка, — комментирует вице-президент ЕСОТ Виктор Коваленко. — В программе финальных мероприятий 2024 года помимо церемонии награждении для конкурсантов запланирована увлекательная экскурсионная программа по Ярославлю и обучающий семинар от членов Экспертного Совета Шестого международного маркетингового конкурса в сфере туризма PROбренд-2024".

Конкурс "PROбренд-2024" проводится среди участников туристической отрасли Евразийского пространства. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы — туризм, брендинг и маркетинг территорий. Его цель — продвижение национальных и локальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории евразийского пространства.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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