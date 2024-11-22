Икорные дельцы уходят, туристы прибывают: что ждет Камчатку?

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2024 года на Камчатке станет постоянной норма провоза не более 10 кг красной икры без заводской маркировки, введённая в 2022 году в экспериментальном режиме. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что это ограничение позволило сократить объёмы браконьерской продукции.

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«Раньше целые группы курьеров летали с 23-килограммовыми куботейнерами, превращая ленту багажа в нескончаемый поток коробок с икрой», — отметил губернатор. Он также вспомнил случай, когда пассажир попытался провезти в багаже две тонны икры, заявив, что она предназначена для его «личного потребления».

Сейчас ситуация в аэропорту Петропавловска-Камчатского заметно изменилась: количество нелегальных «икорных дельцов» снизилось, а туристический поток, наоборот, вырос. В 2024 году край примет около 400 тысяч отдыхающих, что в два раза превышает показатели доковидного 2019 года. Однако мест для размещения, особенно в июле и августе, не хватает, а спрос на четырех- и пятизвездочные отели значительно превышает предложение.

Губернатор сообщил, что в следующем году на Камчатке откроются новые гостиницы: пятизвёздочный отель в центре Петропавловска-Камчатского и гостиничный комплекс прямо в аэропорту. Также планируется построить около 1,5 тысяч номеров в рамках проекта всесезонного туристического комплекса «Три вулкана», реализация которого ожидается к 2028 году.

Солодов подчеркнул, что Камчатка должна развивать качественный и доступный турпродукт. Если сегодня туризм в регионе в основном экспедиционный и приключенческий, то он должен стать более стандартным, чтобы привлекать широкую аудиторию. При этом бюджетным, как в европейской части России, отдых на Камчатке не станет.

Говоря о конкуренции с другими регионами Дальнего Востока, включая Приморье с его проектом «Пять морей и озеро Байкал», Солодов выразил уверенность, что рост туризма в соседних регионах пойдёт на пользу Камчатке.

«Чем больше людей откроет для себя Дальний Восток, тем больше приедут к нам», — отметил он, добавив, что край продолжает работать над субсидированием авиарейсов во Владивосток.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России.



Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

