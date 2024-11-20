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Регионы хотят привлекать туристов локальными брендами

1:07
Туризм

Региональные власти начали активнее развивать локальные бренды малых городов с целью привлечения туристов. В среднем ежегодно создаётся около пяти новых территориальных брендов.

Регионы хотят привлекать туристов локальными брендами
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla, CC0

Среди наиболее успешных можно выделить Мурманскую область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Вологодскую область.

Согласно данным переписи населения 2020 года, в России существует 801 малый город, что составляет 71,6% от общего числа 1 118 городов. В таких населённых пунктах проживает 16 миллионов человек, что составляет 14,6% от всего городского населения страны. На данный момент лишь 5% этих городов имеют свои бренды, а каждый год появляется около пяти новых территориальных марок.

Эти данные были представлены в аналитическом отчёте Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C совместно с Агентством развития Мончегорска.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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