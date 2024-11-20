На горнолыжных курортах Сочи появятся правила безопасности для туристов

На Кубани разработан "Проект правил пребывания на курортах горно-туристского кластера в Сочи", который уже передан в Министерство экономического развития России. Если ведомство одобрит этот документ, его протестируют в ходе предстоящего зимнего сезона.
Эксперты отмечают, что в настоящее время защита прав туристов и обеспечение их безопасности находятся в ведении федеральных органов власти. При этом на уровне законодательства отсутствуют четкие правила пребывания туристов на горнолыжных комплексах.
Администрация края, совместно с тремя крупнейшими горнолыжными курортами Сочи, выработала предложения по внедрению единых правил безопасности и определению конкретной ответственности за их нарушения. В числе предложений — возможность создания общего реестра лиц, ответственных за соблюдение этих правил.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.