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На горнолыжных курортах Сочи появятся правила безопасности для туристов

0:54
Туризм

На Кубани разработан "Проект правил пребывания на курортах горно-туристского кластера в Сочи", который уже передан в Министерство экономического развития России. Если ведомство одобрит этот документ, его протестируют в ходе предстоящего зимнего сезона.

На горнолыжных курортах Сочи появятся правила безопасности для туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Zach Dischner, CC BY 2.0

Эксперты отмечают, что в настоящее время защита прав туристов и обеспечение их безопасности находятся в ведении федеральных органов власти. При этом на уровне законодательства отсутствуют четкие правила пребывания туристов на горнолыжных комплексах.

Администрация края, совместно с тремя крупнейшими горнолыжными курортами Сочи, выработала предложения по внедрению единых правил безопасности и определению конкретной ответственности за их нарушения. В числе предложений — возможность создания общего реестра лиц, ответственных за соблюдение этих правил.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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