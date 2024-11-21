Курорт «Роза Хутор» открывает зимний сезон с новыми нормами

На Кубани разработан проект новых правил для туристов на курортах горного кластера Сочи. Документ уже направили на рассмотрение в Министерство экономического развития России. Если его одобрят, нововведения могут вступить в силу уже в этом зимнем сезоне, чтобы протестировать их на практике.
По словам экспертов, сегодня обеспечение безопасности туристов относится к полномочиям федеральных властей, однако единые законодательные правила для горнолыжных курортов в России отсутствуют. Сейчас эти нормы устанавливают сами управляющие организации, но отсутствие ответственности за их соблюдение не позволяет полностью исключить риски для отдыхающих.
«Эти изменения помогут повысить качество отдыха и снизить риски для туристов», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
Он также подчеркнул, что новые правила, включающие создание единого реестра нарушителей, были разработаны администрацией края совместно с крупнейшими горнолыжными курортами Сочи.
Что касается нового зимнего сезона, то его первым откроет курорт «Роза Хутор», где снежный покров уже достигает 60 сантиметров. По данным властей, курорт начнёт работать 9 декабря, но трассы для горнолыжников станут доступны примерно через 10 дней.
«Ро́за Ху́тор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.
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