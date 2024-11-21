Япония стала фаворитом среди российских туристов

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на отсутствие прямых рейсов из России в Японию, направление пользуется всё большей популярностью среди российских туристов. Причины такого роста очевидны.

Фото: flickr.com by Dang Son

По данным Японской организации по туризму (JNTO), в первые девять месяцев 2024 года число туристов из России в Японию увеличилось на 136% по сравнению с прошлым годом и составило 63,9 тыс. человек. Ближайшим конкурентом по темпам роста является Китай (+228% г/г).

Кроме того, осенью наблюдается значительный рост числа бронирований отелей и апартаментов российскими туристами.

Япония вошла в топ-10 самых популярных зарубежных направлений для россиян по количеству бронирований, сообщает сервис "Островок".

Привлекательность Японии для российских туристов также обеспечена относительно простыми условиями получения визы. Она бесплатна и оформляется за 4-5 дней с практически стопроцентной вероятностью одобрения.

Более того, в последнее время отменили требование о наличии оплаченной брони отеля при подаче документов (пока это новшество действует только для посольства в Москве, но в генконсульстве в Санкт-Петербурге правило сохраняется). Однако подробный план поездки с перечнем мест проживания все равно требуется.

До Японии можно добраться рейсами китайских авиакомпаний с пересадкой через Китай. Билеты на такие рейсы остаются довольно доступными.

Например, в конце ноября — начале декабря можно найти билеты из Москвы в Токио с пересадкой в Гуанчжоу. В декабре билеты в Осаку можно купить за те же деньги, но с пересадкой в Пекине.

Уточнения

Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца.



О́сака (яп. 大阪市 ) — третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю, близ устья реки Йодо в заливе Осака. Центр одноимённой префектуры.

