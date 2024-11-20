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Исследование показало смертельный уровень загрязнения в Индии

1:37
Туризм

Недавнее исследование, проведённое туристом в Нью-Дели, показало ужасающее состояние качества воздуха в столице Индии.

Исследование показало смертельный уровень загрязнения в Индии
Фото: PxHere is licensed under CC0

Индекс качества воздуха (AQI), который обычно должен быть в пределах 50 для безопасных условий, в Нью-Дели достиг ошеломляющего значения в 1598.

Это в 30 раз превышает допустимую норму, что создаёт серьезные угрозы для здоровья жителей. В таких условиях воздух становится настоящим врагом для дыхательных путей, а также может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой, усугубить существующие заболевания и даже способствовать развитию хронических заболеваний.

Для сравнения, показатель AQI выше 300 уже считается опасным для людей, страдающих заболеваниями, и может существенно повлиять на их здоровье.

В Нью-Дели же, где уровень загрязнения воздуха превышает все допустимые пределы, особенно страдают дети и пожилые люди. Многие жители вынуждены ограничивать свои прогулки на улице и проводить больше времени в закрытых помещениях.

Загрязнение воздуха — лишь одна из множества экологических проблем Индии. В стране также существует высокая угроза водного дефицита, из-за которого миллионы людей сталкиваются с трудностями при получении чистой питьевой воды.

Дополнительно, вопросы утилизации отходов, загрязнение рек и мусор в городах стали неотъемлемой частью повседневной жизни, с которыми страна продолжает бороться.

Уточнения

Нью-Де́ли  (хинди नई दिल्ली, Наи-Дилли;) — официальная столица Индии, район города Дели. Спроектированный Эдвином Лаченсом, ведущим британским архитектором XX века, Нью-Дели славится своими широкими, усаженными деревьями бульварами и является местом расположения многочисленных национальных учреждений и достопримечательностей. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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