Почему пилоты боятся садиться на Тибетском нагорье

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорт Даочэн Ядин в китайской провинции Сычуань — самый высокий в мире, расположенный на высоте 4411 метров над уровнем моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

У аэропорта только одна взлётно-посадочная полоса длиной 4200 метров, а открыт он был в 2013 году, значительно упростив жизнь местным жителям.

Теперь путь до столицы региона, Чэнду, занимает всего час вместо прежних 11 часов на машине или двух дней на автобусе.

Высота аэропорта требует особой подготовки от пассажиров. Например, кислородные маски становятся неотъемлемой частью путешествия. Один из пользователей социальных сетей, ставший вирусным, показал, как стоял у выхода из терминала с такой маской.

Из-за расположения на Тибетском нагорье аэропорт представляет сложность даже для опытных пилотов. Высота и разреженный воздух делают погодные условия непредсказуемыми, а самолётам приходится взлетать и садиться с меньшей скоростью, чтобы адаптироваться.

Некоторые участки плато настолько трудны для навигации, что их стараются облетать. Однако сама территория огромна — опасная зона плато охватывает 970 тысяч квадратных миль.

В этом районе находится множество самых высоких гор, включая Эверест. Недостаток подходящих запасных взлётно-посадочных полос добавляет сложностей: самолёты с неисправностями вынуждены искать ближайшее место для посадки, что часто оказывается невозможным.

Аварии в этом районе — редкость, но случаются. В 2022 году самолёт авиакомпании Tibet Airlines сошёл с полосы из-за неудачного взлёта, а в 2018 году рейс Sichuan Airlines экстренно приземлился после разрушения лобового стекла.

Несмотря на серьёзные ситуации, большинство пассажиров остаются невредимыми.

Уточнения

Сычуа́нь (кит. 四川, пиньинь Sìchuān; носу ꌧꍧ, syp chuo) — провинция на юге центральной части КНР. Столица и крупнейший город — Чэнду. Согласно переписи 2020 года, в Сычуани проживало 83,674 млн человек.

