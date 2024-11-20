Как избавиться от боли в ушах во время полёта

Оказавшись в самолёте, возможности для развлечений быстро сокращаются. Вы можете смотреть в иллюминатор, болтать с соседом (если он не против), пытаться наверстать рабочие дела или даже в сотый раз пересматривать любимый фильм.
Однако самый очевидный способ пережить долгий перелёт — вздремнуть. Но есть нюансы: сон во время взлёта и посадки может оказаться не лучшей идеей.
«Когда мы спим, мы реже глотаем, что мешает выравниванию давления в ушах», — предупреждает Дэн Бабб, профессор Университета Невады в Лас-Вегасе.
Такое состояние, известное как баротравма уха, сопровождается неприятным «хлопком» или даже болью из-за перепадов давления в салоне.
Особенно это ощущается во время взлёта и посадки, когда изменение давления наиболее резко.
Кроме того, бодрствование во время этих фаз важно и с точки зрения безопасности.
Взлёт и посадка считаются самыми критичными моментами полёта, когда нужно быть готовым к возможным чрезвычайным ситуациям.
Баротравма уха — частое явление, связанное с перепадом давления в евстахиевых трубах.
"В редких случаях сильное давление может даже повредить барабанную перепонку. Хотя такие травмы обычно заживают сами, неприятные ощущения гарантированы", — предупреждает Ричард Лебовиц, ЛОР-специалист из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете.
Чтобы справиться с «ухом самолёта», можно использовать простые методы: глотать, зевать или жевать жевательную резинку. При сильной заложенности помогает манёвр Вальсальвы — зажмите нос, закройте рот и осторожно выдохните.
Противоотёчные средства и специальные беруши также могут облегчить ситуацию.
Некоторые пассажиры советуют выбирать современные модели самолётов, где давление в салоне более комфортное.
А если проблема становится хронической, стоит проконсультироваться с врачом до следующего путешествия.
Баротра́вма (др.-греч. βάρος — тяжесть и τραῦμα, — рана) — физическое взрывание органов тела, обычно возникает при изменении давления окружающей среды, например, при осуществлении водолазного спуска, занятии фридайвингом, при взлёте или посадке самолёта, при взрывной декомпрессии, а также в некоторых других случаях.
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