Как избавиться от боли в ушах во время полёта

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оказавшись в самолёте, возможности для развлечений быстро сокращаются. Вы можете смотреть в иллюминатор, болтать с соседом (если он не против), пытаться наверстать рабочие дела или даже в сотый раз пересматривать любимый фильм.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

Однако самый очевидный способ пережить долгий перелёт — вздремнуть. Но есть нюансы: сон во время взлёта и посадки может оказаться не лучшей идеей.

«Когда мы спим, мы реже глотаем, что мешает выравниванию давления в ушах», — предупреждает Дэн Бабб, профессор Университета Невады в Лас-Вегасе.

Такое состояние, известное как баротравма уха, сопровождается неприятным «хлопком» или даже болью из-за перепадов давления в салоне.

Особенно это ощущается во время взлёта и посадки, когда изменение давления наиболее резко.

Кроме того, бодрствование во время этих фаз важно и с точки зрения безопасности.

Взлёт и посадка считаются самыми критичными моментами полёта, когда нужно быть готовым к возможным чрезвычайным ситуациям.

Баротравма уха — частое явление, связанное с перепадом давления в евстахиевых трубах.

"В редких случаях сильное давление может даже повредить барабанную перепонку. Хотя такие травмы обычно заживают сами, неприятные ощущения гарантированы", — предупреждает Ричард Лебовиц, ЛОР-специалист из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете.

Чтобы справиться с «ухом самолёта», можно использовать простые методы: глотать, зевать или жевать жевательную резинку. При сильной заложенности помогает манёвр Вальсальвы — зажмите нос, закройте рот и осторожно выдохните.

Противоотёчные средства и специальные беруши также могут облегчить ситуацию.

Некоторые пассажиры советуют выбирать современные модели самолётов, где давление в салоне более комфортное.

А если проблема становится хронической, стоит проконсультироваться с врачом до следующего путешествия.

Уточнения

Баротра́вма (др.-греч. βάρος — тяжесть и τραῦμα, — рана) — физическое взрывание органов тела, обычно возникает при изменении давления окружающей среды, например, при осуществлении водолазного спуска, занятии фридайвингом, при взлёте или посадке самолёта, при взрывной декомпрессии, а также в некоторых других случаях.



