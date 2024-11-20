Где провести новогодние каникулы: популярные направления для бронирования

Новый год уже не за горами — осталось всего 1,5 месяца. Некоторые люди заранее спланировали свои зимние каникулы, в то время как другие только начинают обдумывать свои планы, сообщает newstracker.ru. Сервис путешествий МТС Travel провел исследование, чтобы выяснить, когда россияне начинают организовывать свои новогодние поездки и какие направления пользуются наибольшим спросом.
Согласно данным, чаще всего жилье бронируется заранее в Краснодарском крае и на курортах Кавминвод. Например, аппартаменты в Ессентуках на новогодние праздники начали бронировать за 4-5 месяцев до даты заезда. Самая ранняя бронь в этом городе была сделана за 142 дня до Нового года.
По глубине бронирования Ессентуки уступают только Анапе, где гостиницы выбирают за 151 день до въезда.
К числу популярных направлений на новогодние праздники также относятся Кисловодск (139 дней заранее) и Пятигорск (132 дня). Топ-10 городов России по срокам бронирования жилья на Новый год выглядит следующим образом:
1. Анапа — 151 день
2. Ессентуки — 142 дня
3. Туапсе — 140 дней
4. Кисловодск — 139 дней
5. Геленджик — 135 дней
6. Пятигорск — 132 дня
7. Калининград — 124 дня
8. Шерегеш — 121 день
9. Эстосадок — 119 дней
10. Зеленоградск — 116 дней
Как отметил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак, увеличение количества ранних бронирований на Кавминводах свидетельствует о росте туристического потока на местные курорты. Это также указывает на то, что спрос на отдых в этом регионе во время праздников превышает предложение, поэтому туристы предпочитают заранее резервировать места в качественных отелях.
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