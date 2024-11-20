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Минэкономразвития остановило разработку закона о гостиничных тарифах

1:49
Туризм

Минэкономразвития России отказалось от законопроекта, который предусматривал введение невозвратных тарифов в отелях. Эта информация стала известна 15 ноября из карточки проекта на федеральном портале нормативных актов, с которой ознакомились «Известия».

Минэкономразвития остановило разработку закона о гостиничных тарифах
Фото: Wikimedia Commons by Prayitno is licensed under Public domain

Несмотря на это, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что подобная инициатива могла бы быть полезной как для гостиничного бизнеса, так и для туристов. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин пояснил, что на данный момент невозвратные тарифы фактически применяются, но только в сегменте B2B.

«У туроператоров есть возможность заключать договоры с отелями на условиях невозвратности, особенно в периоды высокого спроса. Однако для частных туристов такие тарифы недоступны, что создаёт дисбаланс на рынке», — отметил он.

Законопроект, предложенный Минэкономразвития 17 августа, вызвал критику со стороны ряда организаций. В Альянсе туристических агентств (АТА) сочли инициативу выгодной для отелей, но потенциально опасной для туристов, поскольку она увеличивает риски для потребителей. 

Союз потребителей и «Общественная потребительская инициатива» также выступили против проекта. Представители организаций отметили, что введение невозвратных тарифов может привести к росту цен на проживание, что противоречит государственной политике по сдерживанию цен и развитию внутреннего туризма.

Кроме того, они подчеркнули, что закон ущемляет права потребителей, включая возможность отказаться от договора с возмещением фактически понесённых расходов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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