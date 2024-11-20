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Пенсионеры в Германии тратят тысячу евро на базовые нужды

1:08
Туризм

Российский блогер, побывавший в Германии, рассказал о размере пенсий местных жителей, сообщает "Рамблер". Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен".

Пенсионеры в Германии тратят тысячу евро на базовые нужды
Фото: flickr.com by Ernst Vikne, CC BY 2.0

По его словам, средняя пенсия в Германии составляет около 1,5 тысячи евро в месяц (примерно 159 тысяч рублей). Однако после вычета налогов и оплаты необходимых расходов, таких как коммунальные услуги и продукты, у пенсионеров остаётся около тысячи евро (около 105 тысяч рублей).

Автор отметил, что представители некоторых профессий получают более высокие пенсии. Так, инженеры горной отрасли или сотрудники силовых структур могут рассчитывать на выплаты до 2,5 тысячи евро (примерно 265 тысяч рублей) в месяц.

Ещё одна путешественница из России поделилась впечатлениями о жизни немецких пенсионеров. Она подчеркнула, что пожилые жители Германии активно путешествуют и не привыкли экономить на себе.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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