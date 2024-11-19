Радость от рождения внука стала причиной скандала в поезде Москва — Улан-Удэ

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Необычный инцидент произошёл на маршруте поезда Москва — Улан-Удэ. Один из проводников, завершив смену, вместо отдыха решил отпраздновать радостное событие — рождение внука. Мужчина распивал спиртное, а затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал ругаться нецензурно и мешать отдыху пассажиров, сообщает Tourdom.

Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov, CC BY-SA 2.0

После поступивших жалоб руководство поезда приняло решение высадить нарушителя на ближайшей станции — в Тюмени. Проведённое медосвидетельствование зафиксировало содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0,57 мг/л. Проводнику выписан штраф в размере 600 рублей. О его дальнейшей карьере в компании пока ничего не известно.

Выяснилось, что поводом для такого поведения стала благая новость. Узнав в пути о рождении внука, мужчина начал отмечать, не дожидаясь прибытия домой в Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что похожий случай произошёл в авиации: бортпроводник "ЧукотАВИА" устроил драку на борту, вынудив экипаж совершить посадку в Красноярске.

Уточнения

Внук — сын сына или дочери, двоюродный внук — сын племянника или племянницы.



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