Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые модные принты зимних свитеров 2024 года
Отходы, ставшие ресурсами: что сохранить на даче зимой
Совместные посадки: как сделать теплицу максимально эффективной
Китайские компании начнут создавать аккумуляторы для Европы
В 70-е годы прошлого века на московских улицах появлялся экзотичный автомобиль — американский AMC Gremlin
Учёные разгадали тайну магнитных полей чёрных дыр
Как выбрать дизайн ванной, чтобы каждое утро было ярким
Солнечная активность достигнет пика весной-летом 2025 года
Почему стрелки не получаются идеальными и что с этим делать?

Радость от рождения внука стала причиной скандала в поезде Москва — Улан-Удэ

1:14
Туризм

Необычный инцидент произошёл на маршруте поезда Москва — Улан-Удэ. Один из проводников, завершив смену, вместо отдыха решил отпраздновать радостное событие — рождение внука. Мужчина распивал спиртное, а затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал ругаться нецензурно и мешать отдыху пассажиров, сообщает Tourdom.

Радость от рождения внука стала причиной скандала в поезде Москва — Улан-Удэ
Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov, CC BY-SA 2.0

После поступивших жалоб руководство поезда приняло решение высадить нарушителя на ближайшей станции — в Тюмени. Проведённое медосвидетельствование зафиксировало содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0,57 мг/л. Проводнику выписан штраф в размере 600 рублей. О его дальнейшей карьере в компании пока ничего не известно.

Выяснилось, что поводом для такого поведения стала благая новость. Узнав в пути о рождении внука, мужчина начал отмечать, не дожидаясь прибытия домой в Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что похожий случай произошёл в авиации: бортпроводник "ЧукотАВИА" устроил драку на борту, вынудив экипаж совершить посадку в Красноярске.

Уточнения

Внук — сын сына или дочери, двоюродный внук — сын племянника или племянницы.

Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Деревья и кустарники
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком Аудио 
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow
Правда ТВ
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Последние материалы
Солнечная активность достигнет пика весной-летом 2025 года
Почему стрелки не получаются идеальными и что с этим делать?
Готовим домашние шоколадные конфеты к чаю всего из трёх ингредиентов
Том Уилсон подрался с хоккеистом, который травмировал Овечкина
Российская авиакомпания запускает систему развлечений на борту
Три сотрудника погибли во время испытаний авто на заводе Hyundai в Южной Корее
Любите читать в туалете? Это может быть опасно
Выбор колбасы для оливье: советы по качеству и составляющим
Вучич заявил о гордости за позицию Сербии по антироссийским санкциям
В Самаре разработали лазерные иглы для точной обработки материалов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.