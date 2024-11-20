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Ставка туристического налога в Суздале вырастет до 5% к 2029 году

1:10
Туризм

С 2025 года в Суздале начнёт действовать туристический налог, решение о введении которого было принято Советом народных депутатов. Как сообщили представители городского законодательного органа, новый налог вступит в силу 1 января. Его ставка составит 1% от налогооблагаемой базы, а к 2029 году её планируют постепенно увеличить до 5%.

Ставка туристического налога в Суздале вырастет до 5% к 2029 году
Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain

От уплаты налога будут освобождены многодетные семьи, несовершеннолетние, а также лица, сопровождающие инвалидов первой и второй групп, инвалидов с детства и детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, система учитывает интересы социально уязвимых категорий граждан.

В 2025 году ожидается, что туристический налог принесёт в бюджет города 24,6 миллиона рублей. Эти средства городские власти планируют направить на благоустройство, чтобы улучшить инфраструктуру и создать более комфортные условия как для местных жителей, так и для туристов.

Уточнения

Су́здаль — город-заповедник во Владимирской области России, административный центр Суздальского района.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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