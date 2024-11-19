Российская авиакомпания запускает систему развлечений на борту

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Победа" объявила о запуске новой услуги — системы развлечений на борту, сообщает Tourdom. Теперь пассажиры могут подключаться к сервису через бортовой Wi-Fi, используя свои мобильные устройства. Достаточно перейти на сайт авиакомпании, где доступен широкий выбор фильмов и сериалов.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Как сообщили в пресс-службе "Победы", почти весь контент предоставляется бесплатно, а его подборка будет обновляться раз в три месяца. Подобные системы уже функционируют у других российских авиаперевозчиков, включая S7 Airlines, Smartavia, NordStar и "Аэрофлот".

Тем временем Минтранс обещает к 2027 году внедрить полноценный интернет на российских рейсах. Однако из-за санкций необходимо найти технические решения, заменяющие западное оборудование. При этом эксперты предупреждают, что запуск интернета на борту может повлиять на стоимость авиабилетов, так как затраты авиакомпаний будут включены в тарифы.

Уточнения

"Побе́да" (юридическое название — ООО "Авиакомпания Победа") — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы "Аэрофлот — Российские авиалинии", базируется в московском аэропорту Внуково.



Услу́га — комплекс действий, произведённый одним лицом либо организацией, имеющий целью удовлетворение потребности последнего.

