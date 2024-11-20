Red Wings откроет регулярные рейсы на Шри-Ланку из 12 городов России

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росавиация выдала авиакомпании Red Wings разрешение на выполнение регулярных рейсов из России в города Шри-Ланки. Официальное уведомление об этом было направлено в посольство Шри-Ланки в Москве.

Фото: Wikimedia Commons by Павел Аджигильдяев is licensed under Public domain

Согласно документу, Red Wings назначена для выполнения регулярных международных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по определённым маршрутам. В частности, авиакомпания сможет летать из Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Красноярска, Минеральных Вод, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Жуковского и Уфы в Коломбо. Также рейсы планируются из Тюмени и Сочи в аэропорт Хамбантота.

На данный момент Red Wings выполняет прямые чартерные рейсы только на восток России из некоторых городов. В отличие от неё, регулярные перелёты на Шри-Ланку из Москвы осуществляет "Аэрофлот". Кроме того, AZUR air предлагает чартерные рейсы по заказу туроператоров из Красноярска, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Для российских туристов, помимо прямых перелётов, доступны стыковочные рейсы через третьи страны, такие как ОАЭ и Казахстан. Они часто обходятся дешевле прямых рейсов и предоставляют дополнительный выбор для путешественников.

Уточнения

Red Wings (юридическое название — АО «Ред Вингс» с англ. — «Красные крылья») — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово. До 2007 года носила название «Авиалинии 400».



Шри-Ла́нка́ (официальное название — Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.

