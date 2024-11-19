Авиакомпания восемь раз откладывала рейс, за что один из пассажиров подал на неё в суд

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель Нижневартовска получил компенсацию за моральный ущерб от авиакомпании "ЮТэйр" из-за многократной задержки рейса. Мужчина почти год боролся с перевозчиком в суде, сообщает NV86. ru.

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4 января этого года он должен был вылететь рейсом авиакомпании "ЮТэйр" из Нижневартовска в Тюмень. Однако вылет откладывался восемь раз по неизвестным причинам. В итоге самолет отправился в путь не в 21:00, как планировалось, а только в 06:00 следующего дня. Все это время пассажир провел в аэропорту, так как авиакомпания отказалась предоставить ему гостиницу.

Роспотребнадзор привлек "ЮТэйр" к ответственности за нарушение прав потребителей, наложив штраф в размере 30 тысяч рублей. Мировой суд Нижневартовска удовлетворил иск мужчины о взыскании морального ущерба и обязал авиакомпанию выплатить штраф за неудовлетворение досудебных требований и неустойку за задержку рейса.

"Потребовался почти год, чтобы справедливость восторжествовала. Речь не идет о каких-то колоссальных суммах, тем не менее, морально я удовлетворен. Полагающиеся по решению суда выплаты уже перечислены", — поделился пассажир.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



ЮТэйр (англ. Utair) — российская авиакомпания, образующая вместе с дочерними структурами один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу "ЮТэйр".



