Увеличение турпотока не сказывается положительно на зарплатах сотрудников

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты рассказали, почему растущий поток гостей не повлиял на заработок сотрудников туриндустрии, сообщает "Рамблер".

Фото: pxhere.com

Турпоток в западный регион Грузии увеличился на 30%.

К концу 2024 года регион может принять до 2,5 миллиона туристов.

Выручка отельеров и рестораторов увеличилась до 35%. Доходы отрасли остались на уровне прошлого года.

Уровень заработной платы работников вырос в 2,5 раза, что повлияло на стагнацию доходов.

Эксперты не ожидают глобального подъема доходов, как после ЧМ по футболу в 2018 году.

Слабая ориентация на деловой туризм тормозит развитие туристической индустрии в регионе.

Ресторанный бизнес также столкнулся с ростом стоимости продуктов и транспортных расходов.

Туристы стали более требовательными к уровню сервиса, и важно, чтобы они выходили из заведений с вау-эффектом.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

