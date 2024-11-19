Увеличение турпотока не сказывается положительно на зарплатах сотрудников

Эксперты рассказали, почему растущий поток гостей не повлиял на заработок сотрудников туриндустрии, сообщает "Рамблер".
Турпоток в западный регион Грузии увеличился на 30%.
К концу 2024 года регион может принять до 2,5 миллиона туристов.
Выручка отельеров и рестораторов увеличилась до 35%. Доходы отрасли остались на уровне прошлого года.
Уровень заработной платы работников вырос в 2,5 раза, что повлияло на стагнацию доходов.
Эксперты не ожидают глобального подъема доходов, как после ЧМ по футболу в 2018 году.
Слабая ориентация на деловой туризм тормозит развитие туристической индустрии в регионе.
Ресторанный бизнес также столкнулся с ростом стоимости продуктов и транспортных расходов.
Туристы стали более требовательными к уровню сервиса, и важно, чтобы они выходили из заведений с вау-эффектом.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.