Белоруссия предлагает возобновить авиасообщение с Европой

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Белоруссия выразила готовность возобновить авиасообщение с Европой. Об этом сообщил глава Департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций страны Игорь Голуб, передаёт "БелТА".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus

Как отметил чиновник, авиационные службы страны полностью готовы к восстановлению перелётов, однако окончательное решение зависит от политиков. Он также подчеркнул, что сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) продолжалось даже в сложных условиях.

В белорусском Министерстве транспорта отмечают, что европейские страны также заинтересованы в возвращении авиаперелётов. Обход воздушного пространства Белоруссии и России создаёт дополнительные экономические затраты для европейских авиакомпаний.

"Наше небо остаётся открытым. Мы никогда не создавали искусственных барьеров и готовы к возобновлению диалога и авиасообщения с Европой", — заявил Игорь Голуб.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

