Белоруссия предлагает возобновить авиасообщение с Европой

Белоруссия выразила готовность возобновить авиасообщение с Европой. Об этом сообщил глава Департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций страны Игорь Голуб, передаёт "БелТА".
Как отметил чиновник, авиационные службы страны полностью готовы к восстановлению перелётов, однако окончательное решение зависит от политиков. Он также подчеркнул, что сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) продолжалось даже в сложных условиях.
В белорусском Министерстве транспорта отмечают, что европейские страны также заинтересованы в возвращении авиаперелётов. Обход воздушного пространства Белоруссии и России создаёт дополнительные экономические затраты для европейских авиакомпаний.
"Наше небо остаётся открытым. Мы никогда не создавали искусственных барьеров и готовы к возобновлению диалога и авиасообщения с Европой", — заявил Игорь Голуб.
Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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