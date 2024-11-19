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Японское посольство в РФ облегчило выдачу виз русским туристам

Туризм

В Москве посольство Японии упростило процедуру получения туристических виз для россиян.

Японское посольство в РФ облегчило выдачу виз русским туристам
Фото: flickr.com by Dang Son

На сайте дипломатического представительства обновили перечень документов, которые нужны для подачи на турвизу. Теперь документ, подтверждающий оплаченную бронь гостиниц, не понадобится. Важно, что при подаче документов, нужно все равно указывать планируемые адреса проживания во время путешествия и их контакты.

Также нужны документы, подтверждающие занятость и возможность оплатить поездку, загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, подтверждение бронирования билета и анкета, пишет "ВМ".

Кстати, в генконсульстве в Питера действуют старые требования.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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